В сети не стихает обсуждение грандиозного шоу, а украинцы возмущаются оценками Национального жюри Украины. На официальной инстаграм-странице Евровидения Украина уже опубликовали его состав, пишет Show 24.
Кстати Украина победила в первом полуфинале Евровидения-2025
В состав Национального жюри Украины вошли:
- Melovin – певец, который представлял Украину на Евровидении-2018.
- Дмитрий Шуров (Ріапобой) – автор-исполнитель, композитор и музыкант.
- Алена Шоптенко – танцовщица и хореограф.
- Tayanna – певица и композитор.
- Нателла Чхартишвили-Зацаринная – генеральный продюсер телеканалов М1 и М2.
Как проголосовало Национальное жюри Украины
Результаты голосования украинского Национального жюри объявляла Jerry Heil, которая вместе с рэпершей alyona alyona представляла Украину на Евровидении в прошлом году с песней Teresa & Maria. Артистки заняли третье место.
Результаты голосования Национального жюри Украины:
- Германия – 12 баллов
- Великобритания – 10 баллов
- Италия – 8 баллов
- Швейцария – 7 баллов
- Латвия – 6 баллов
- Эстония – 5 баллов
- Португалия – 4 балла
- Люксембург – 3 балла
- Израиль – 2 балла
- Австрия – 1 балл
Результаты голосования Национального жюри Украины / Скриншот с видео
5 баллов от украинского жюри получил Томми Кеш с песней Espresso Macchiato – представитель Эстонии на Евровидении-2025, который сотрудничает с россиянами. Режиссером клипа на его конкурсный трек, в частности, стала россиянка Алина Пасок. Накануне гранд-финала украинцы призвали не голосовать за певца.
Впоследствии свои баллы обнародовал Melovin. Так, стало известно, что он отдал второе место Томми Кешу.
Баллы от Melovin / Фото с его страницы в Threads
Многие украинцы остались недовольны результатами голосования Национального жюри Украины, поэтому выражают свое возмущение в социальных сетях.
- "Добрый вечер, ваши голоса – это полный тр*ш, до свидания".
- "Как можно было дать оценки артистам, которые имеют связи с Россией".
- "Интересно, какими критериями руководствовались жюри, когда ставили 5 баллов Эстонии, или их настолько поразил вокал?"
- "Даже отбросив тот факт, что в Эстонии пророссийский исполнитель – номер посредственный и он вообще не попадал в ноты, как мы могли дать ему баллы? Полное разочарование".
- "Голосовали жюри, а стыдно мне было, когда озвучивали баллы. Серьезно".
- "Было стыдно, когда объявляли баллы от Украины. Вы серьезно – эстонцу и австрийцу поставить баллы? Вы там с дуба упали?
- "После 5 баллов Эстонии все эти исполнители попадают в черный список прослушиваний их песен у меня в плейлисте".
Украинцы возмущаются баллами от жюри / Скриншоты из инстаграма
Заметим, что Эстония на Евровидении-2025 заняла второе место, в целом набрав 356 баллов.