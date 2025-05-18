У суботу, 17 травня, вся Європа, затамувавши подих спостерігала за фіналом Євробачення-2025. Головний пісенний конкурс відгримів у Базелі, що у Швейцарії. Нарешті національні журі та глядачі зробили свій вибір і стали відомі результати цього року.