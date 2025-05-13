У Базелі уже стартує пісенний конкурс Євробачення. 13 травня на сцені конкурсу виступлять перші 15 учасників, котрі боротимуться за вихід у фінал.

Серед них – 19-річний Кайл Алесандро, котрий цьогоріч представляє Норвегію на конкурсі. У лютому цього року він переміг на національному відборі Melodi Grand Pix та отримав право виступити під норвезьким прапором у Базелі з піснею Lighter (Запальничка). Цю пісню він присвятив своїй мамі, котра бореться з онкологією.

Напередодні півфіналу 24 Канал поспілкувався з артистом. Як відбувалася підготовка до виступу, чому йому довелося робити термінову операцію в Базелі, що думає про пісню Ziferblat та звідки Кайл Алесандро знає українську мову – читайте в ексклюзивному інтерв’ю.

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"Довелося робити операцію": про підготовку до виступу

Отож, репетиції вже позаду. Як вони пройшли і чи готовий ти до виступу у півфіналі Євробачення?

О так, все абсолютно готово. І я дуже задоволений тим, що нам вдалося зібрати усе до купи. У мене за спиною ціла команда, котра мене підтримує і робить все для того, щоб ми зробили на сцені найкраще шоу.

Вам вдалося реалізувати все, що було заплановано?

Так, майже усе. Щоправда, тут мені довелося на один день випасти з підготовки через те, що мені терміново робили операцію – видаляли зуб мудрості. Потрібен був бодай день для того, щоб відпочити. Але ми змогли налагодити графік і надолужити усе. То ж ми повністю готові до півфіналу.



Кайл Алесандро на сцені Євробачення / Фото EBU

До речі, як почуваєшся після операції?

Я знову на ногах і почуваюся дуже добре. А ще те, що зуб більше не болить, – дуже тішить.

"Не думав про Євробачення": про шлях на конкурс

Це добре. Хочу ще спитати про твою пісню. Знаю, що ти присвятив її своїй мамі. Що ти хочеш донести цим треком зі сцени Євробачення?

Моя пісня про те, як знайти надію та світло у темні часи, коли тобі сумно чи стаються якісь потрясіння.

Тому якщо хтось з допомогою моєї пісні зможе знайти надію – це буде для мене найвищою нагородою.

Перш ніж приїхати в Базель, ти був учасником Національного відбору в Норвегії. Чому ти вирішив цього року взяти в ньому участь?

Це було трохи випадково, бо коли я писав свою пісню, я взагалі не думав про Євробачення. Але потім я надіслав її дивовижному і надзвичайно талановитому продюсеру Адаму Вудсу, який свого часу двічі брав участь у шведському Нацвідборі. І він сказав мені: "Нам варто подати цю пісню на Melodi Grand Prix".

Коли ми таки подали заявку, я не думав про MGP, бо ми намагалися зробити і пісню, і концепцію виступу готовими до Євробачення. І нам вдалося перемогти.

Кайл Алесандро – Lighter: дивіться відео

А на який результат розраховуєш на конкурсі?

Моя ціль – перша п’ятірка. Але важко передбачити, що буде на Євробаченні. Тому я хоч і прагну потрапити в п'ятірку, та не дуже засмучусь, якщо не вийде.

"Це музичні солодощі": про Ziferblat і конкурентів

Цього року ти подружився з багатьма артистами. Чи маєш плани на якусь творчу співпрацю з кимось з конкурсантів Євробачення?

Усе можливо, хтозна. Думаю, найбільш ймовірна колаборація з Клавдією з Греції. Ми ще не говорили про це, але зауважували, що в нас дуже добро поєднуються голоси: у нас схожі тембри й вони чудово звучать разом.

А чи є у тебе свої фаворити цього року?

У мене їх чимало. З тих, що я слухаю найчастіше це "Зайдеш зайдеш і до мене..." – я люблю Bird of Pray від Ziferblat. А ще дуже часто слухаю.

Maman від Luan з Франції;

Hallucination від Sissal з Данії;

Wasted Love від JJ з Австрії;

Serving від Міріани Конте з Мальти;

Milkshake Man від Gojo з Австралії;

Ich comme від Еріки Вікман з Фінляндії,

Bara bada, bastu від Kaj зі Швеції;

Kiss Kiss Goodbye від Adonxs з Чехії;

Esa Diva від Melody з Іспанії.

Але я люблю, мабуть, усі пісні, які є цього року, справді. І слухаю усі.

Приємно чути, що одна з твоїх улюблених пісень – Bird of Pray. Що думаєш про неї?

Це дуже стильно. Це як музичні солодощі для мене. Там все так добре підібрано – акорди з куплету так гарно переходять у "and I call you". У ній все дуже грамотно складено. І я це люблю.

А ще люблю вайб самих Ziferblat. І я в захваті від їхніх сценічних костюмів. Як і від того факту, що їх робив відомий український дизайнер.

Чи бачився ти з гуртом Ziferblat?

Так! І вони неймовірні. Вони такі добрі. Кожен з них наче такий різний, але вони всі однаково турботливі й добрі. І мені дуже подобається проводити з ними час.

"Моя мачуха з України": про знання української і підримку фанатів

До речі, ти кажеш, що в захваті від українського гурту, а в нас фанати Євробачення в захваті, коли чують від тебе українську мову.

О так, я бачив багато коментарів, там пишуть, що я козак. Але я не дуже розумію, що це означає.



Кайл Алесандро / Фото EBU

Я спробую пояснити після нашої розмови, але це точно комплімент. Ти знаєш українську мову чи окремі фрази? Як так вийшло?

Моя мачуха з України, то ж вона трохи мене навчила, але не багато. Найчастіше українською я кажу: "Я втомився", бо зазвичай я дуже втомлений.

Я п'ю багато енергетиків, то ж мої рідні й друзі знають, що коли я кажу: "Я втомився", – то мені треба енергетик.

Ще знаю як представитися українською і привітатися. Це те, що часто ми говоримо вдома.

Якщо ти бажаєш залишити якесь послання українцям, котрі читатимуть нашу розмову, то зараз саме час.

Так, я хотів би сказати кілька слів. Друзі, я бачу вашу любов, відчуваю вашу підтримку.

І я вірю, що у вас буде все гаразд. Сподіваюся, що і моя пісня буде для вас таким собі нагадуванням про надію, бо це дуже важливо.

Шлю вам багато любові й дякую вам. Просто дякую.



Кайл Алесандро / Фото EBU

Після інтерв'ю у нас була буквально хвилина, яку ми використали, аби розповісти Кайлу Александро, хто ж такі козаки. Тепер, як каже сам артист, він пишається, що українці так його називають.

Представник Норвегії виступить у першому півфіналі Євробачення під номером 8. У цьому півфіналі виступає та голосує Україна.