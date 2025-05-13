В Базеле уже стартует песенный конкурс Евровидение. 13 мая на сцене конкурса выступят первые 15 участников, которые будут бороться за выход в финал.

Среди них – 19-летний Кайл Алесандро, который в этом году представляет Норвегию на конкурсе. В феврале этого года он победил на национальном отборе Melodi Grand Pix и получил право выступить под норвежским флагом в Базеле с песней Lighter (Зажигалка). Эту песню он посвятил своей маме, которая борется с онкологией.

Накануне полуфинала 24 Канал пообщался с артистом. Как происходила подготовка к выступлению, почему ему пришлось делать срочную операцию в Базеле, что думает о песне Ziferblat и откуда Кайл Алесандро знает украинский язык – читайте в эксклюзивном интервью.

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"Пришлось делать операцию": о подготовке к выступлению

Итак, репетиции уже позади. Как они прошли и готов ли ты к выступлению в полуфинале Евровидения?

О да, все абсолютно готово. И я очень доволен тем, что нам удалось собрать все воедино. У меня за спиной целая команда, которая меня поддерживает и делает все для того, чтобы мы сделали на сцене лучшее шоу.

Вам удалось реализовать все, что было запланировано?

Да, почти все. Правда, здесь мне пришлось на один день выпасть из подготовки из-за того, что мне срочно делали операцию – удаляли зуб мудрости. Нужен был хотя бы день для того, чтобы отдохнуть. Но мы смогли наладить график и наверстать все. Так что мы полностью готовы к полуфиналу.



Кайл Алесандро на сцене Евровидения / Фото EBU

Кстати, как чувствуешь себя после операции?

Я снова на ногах и чувствую себя очень хорошо. А еще то, что зуб больше не болит, – очень радует.

"Не думал о Евровидении": о пути на конкурс

Это хорошо. Хочу еще спросить о твоей песне. Знаю, что ты посвятил ее своей маме. Что ты хочешь донести этим треком со сцены Евровидения?

Моя песня о том, как найти надежду и свет в темные времена, когда тебе грустно или происходят какие-то потрясения.

Поэтому если кто-то с помощью моей песни сможет найти надежду – это будет для меня наивысшей наградой.

Прежде чем приехать в Базель, ты был участником Национального отбора в Норвегии. Почему ты решил в этом году принять в нем участие?

Это было немного случайно, потому что когда я писал свою песню, я вообще не думал о Евровидении. Но потом я отправил ее удивительному и очень талантливому продюсеру Адаму Вудсу, который в свое время дважды участвовал в шведском Нацотборе. И он сказал мне: "Нам стоит подать эту песню на Melodi Grand Prix".

Когда мы все-таки подали заявку, я не думал о MGP, потому что мы пытались сделать и песню, и концепцию выступления готовыми к Евровидению. И нам удалось победить.

Кайл Алесандро – Lighter: смотрите видео

А на какой результат рассчитываешь на конкурсе?

Моя цель – первая пятерка. Но трудно предсказать, что будет на Евровидении. Поэтому я хоть и стремлюсь попасть в пятерку, но не очень расстроюсь, если не получится.

"Это музыкальные сладости": о Ziferblat и конкурентах

В этом году ты подружился со многими артистами. Есть ли планы на какое-то творческое сотрудничество с кем-то из конкурсантов Евровидения?

Все возможно, кто знает. Думаю, наиболее вероятна коллаборация с Клавдией из Греции. Мы еще не говорили об этом, но замечали, что у нас очень хорошо сочетаются голоса: у нас похожие тембры и они прекрасно звучат вместе.

А есть ли у тебя свои фавориты в этом году?

У меня их немало. Из тех, что я слушаю чаще всего это "Зайдеш зайдеш і до мене..." – я люблю Bird of Pray от Ziferblat. А еще очень часто слушаю.

Maman от Luan из Франции;

Hallucination от Sissal из Дании;

Wasted Love от JJ из Австрии;

Serving от Мирианы Конте из Мальты;

Milkshake Man от Gojo из Австралии;

Ich comme от Эрики Викман из Финляндии,

Bara bada, bastu от Kaj из Швеции;

Kiss Kiss Goodbye от Adonxs из Чехии;

Esa Diva от Melody из Испании.

Но я люблю, пожалуй, все песни, которые есть в этом году, действительно. И слушаю все.

Приятно слышать, что одна из твоих любимых песен – Bird of Pray. Что думаешь о ней?

Это очень стильно. Это как музыкальные сладости для меня. Там все так хорошо подобрано – аккорды из куплета так хорошо переходят в "and I call you". В ней все очень грамотно составлено. И я это люблю.

А еще люблю вайб самих Ziferblat. И я в восторге от их сценических костюмов. Как и от того факта, что их делал известный украинский дизайнер.

Виделся ли ты с группой Ziferblat?

Да! И они невероятные. Они такие добрые. Каждый из них вроде бы такой разный, но они все одинаково заботливые и добрые. И мне очень нравится проводить с ними время.

"Моя мачеха из Украины": о знании украинского и поддержке фанатов

Кстати, ты говоришь, что в восторге от украинской группы, а у нас фанаты Евровидения в восторге, когда слышат от тебя украинский язык.

О да, я видел много комментариев, там пишут, что я казак. Но я не очень понимаю, что это значит.



Кайл Алесандро / Фото EBU

Я попробую объяснить после нашего разговора, но это точно комплимент. Ты знаешь украинский язык или отдельные фразы? Как так получилось?

Моя мачеха из Украины, поэтому она немного меня научила, но не много. Чаще всего на украинском я говорю: "Я устал", потому что обычно я очень уставший.

Я пью много энергетиков, поэтому мои родные и друзья знают, что когда я говорю: "Я устал", – то мне надо энергетик.

Еще знаю как представиться на украинском и поздороваться. Это то, что часто мы говорим дома.

Если ты хочешь оставить какое-то послание украинцам, которые будут читать наш разговор, то сейчас самое время.

Да, я хотел бы сказать несколько слов. Друзья, я вижу вашу любовь, чувствую вашу поддержку.

И я верю, что у вас будет все хорошо. Надеюсь, что и моя песня будет для вас неким напоминанием о надежде, потому что это очень важно.

Шлю вам много любви и спасибо вам. Просто спасибо.



Кайл Алесандро / Фото EBU

После интервью у нас была буквально минута, которую мы использовали, чтобы рассказать Кайлу Александро, кто же такие казаки. Теперь, как говорит сам артист, он гордится, что украинцы так его называют.

Представитель Норвегии выступит в первом полуфинале Евровидения под номером 8. В этом полуфинале выступает и голосует Украина.