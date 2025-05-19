Она призналась, кому бы из представителей отдала больше всего баллов. Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт певицы.

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Артистка поделилась, что среди ее фаворитов был Кайл Алессандро из Норвегии, которому она готова была отдать максимальные 12 баллов. Кроме этого, Jerry отметила польскую певицу Юстину Стечковскую.

Он (Кайл – 24 Канал), очевидно, невероятно талантливый, и я уверена, что вскоре он займет высокую позицию в индустрии. А где были балы для Юстины? Польша в этом году была невероятной! Ее номер, вокал, она еще и на скрипке играла. Вообще не было ничего, с чем бы она не справилась – она действительно выдала максимум. Я бы ей дала 120 баллов за эту подачу,

– рассказала исполнительница.

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Она добавила, что Мальте также присудили недостаточно баллов. По мнению певицы, Мириана Конте имела одну из самых запоминающихся песен этого сезона – это был трек Serving.

Стоит отметить, что Jerry Heil выступала спикером от Украины и объявляла баллы национального жюри, хотя сама не участвовала в голосовании. В состав жюри Украины вошли Melovin, который представлял Украину на Евровидении-2018, Дмитрий Шуров (Ріапобой), танцовщица Алена Шоптенко, Tayanna и Нателла Чхартишвили-Зацаринная, генеральный продюсер телеканалов М1 и М2.

Официальные баллы от украинского жюри были распределены следующим образом: Германия получила 12 баллов, Великобритания – 10 баллов, Италия – 8 баллов, Швейцария – 7 баллов, Латвия – 6 баллов, Эстония – 5 баллов, Португалия – 4 балла, Люксембург – 3 балла, Израиль – 2 балла, а Австрия – 1 балл.

Результаты голосования вызвали возмущение среди украинцев, особенно из-за 5 баллов, которые получил представитель Эстонии Томми Кеш с песней Espresso Macchiato. Недовольство вызвано тем, что певец продолжает сотрудничать с россиянами, в частности режиссером клипа на его конкурсную песню стала россиянка Алина Пасок. Накануне финала в социальных сетях украинцы призвали не голосовать за этого исполнителя.

Напомним, по итогам Евровидения-2025 победу одержала Австрия, а украинская группа Ziferblat с композицией Bird of Pray заняла девятое место.