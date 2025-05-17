Украинцев даже призвали за него не голосовать из-за связей певца с Россией. О его выступлении на песенном конкурсе – пишет Show 24.

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Томми Кэш вышел на сцену Евровидения-2025 под 3 номером. Он исполнил свой конкурсный трек Espresso Macchiato. На сцене артист появился в синем костюме, белой рубашке, красном галстуке и черной обуви. Вместе с певцом во время выступления были мужчины в черной одежде, которые выполняли роль "охранников", а в целом визуальное оформление номера было выполнено в кофейной тематике. В частности, Томми использовал кофейный стаканчик в качестве реквизита.

Почему украинцев призвали не голосовать за Томми Кеша

Дело в том, что артист родился в Таллинне в районе с преимущественно русскоязычным населением. В своих интервью он упоминал о влиянии на него советской культуры и российских исполнителей.

В начале своей карьеры Томми активно выступал в России и сотрудничал с артистами из страны-террориста, в частности с группой Little Big. В 2021 году певец посетил аннексированный Крым.

После полномасштабного вторжения России в Украину позиция Томми Кэша выглядела неоднозначно. В своем заявлении он высказался против войны, но выбрал формулировки, которые не отталкивали бы российскую аудиторию.

Я стойкий противник любой военной агрессии! И всячески поддерживаю украинский народ и людей из России, которые не поддерживают вторжение, это не их выбор... Это крайне печальная ситуация, и я очень надеюсь, что вскоре смогу вернуться в эти прекрасные страны, чтобы исполнять там новую музыку,

– отмечал артист.