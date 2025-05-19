Они поделились своими мыслями с журналистами. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание Reuters.
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Если бы я имел идеальное решение сейчас – это было бы чудом. Но мы начали размышлять над этим еще до финала, когда поняли, что шанс на победу реальный,
– сказал он.
Для справки! Финансирование Евровидения обеспечивают взносы стран-участниц, вещателя и города-организатора, а также доходы от спонсоров, билетов и голосования зрителей.
Заметим, победа Йоханнеса Пича, больше известного как JJ, с песней Wasted Love стала третьей для Австрии. Перед этим на конкурсе торжествовала Кончита Вурст с песней Rise Like A Phoenix, в 2014 году, и Удо Юргенс с треком Merci chérie в 1966 году.
Заметим, накануне наша редакция писала о чем песня Wasted Love и почему ее называют скандальной.