Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц во время своего телефонного разговора с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Какова позиция Германии?

Представитель федерального правительства Штефан Корнелиус рассказал журналистам, что сейчас вопрос Палестины не является важным для Германии, как другое.

Признание палестинской государственности пока не стоит на повестке дня в Берлине. Немецкое правительство продолжает рассматривать это как один из последних шагов к реализации решения о создании двух государств,

– сказал он.

Впрочем, Фридрих Мерц обеспокоен катастрофической ситуацией в Газе и призвал Нетаньяху сделать все возможное для достижения немедленного прекращения огня и оказания гуманитарной помощи гражданскому населению.

В немецком правительстве говорят, что теперь должны быть быстро приняты существенные дальнейшие шаги, за чем будет следить Берлин. Корнелиус добавил, что правительство не сомневается, что именно террор ХАМАС 7 октября 2023 года спровоцировал войну в Газе.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна официально признает Палестину как государство. Об этом президент планирует объявить в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН, что будет в сентябре.

Премьер-министр Израиля резко осудил решение президента Франции признать Палестину. По его мнению, в таких условиях Палестинское государство "станет плацдармом для уничтожения Израиля, а не для мирного сосуществования".