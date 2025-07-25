Соответствующее заявление Эммануэль Макрон сделал в соцсети X, сообщает 24 Канал.

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Что заявил Макрон о признании Палестины?

Макрон отметил, что верен своему историческому обязательству по справедливому и длительному миру на Ближнем Востоке.

Я решил, что Франция признает Государство Палестина,

– заявил президент.

Добавил, что торжественно объявит об этом на Генассамблее ООН в сентябре. Также Макрон отметил, что на сегодня самым важным является прекращение войны в Газе и оказание помощи гражданским.

Французский лидер убежден, что мир возможен. Он отметил необходимость немедленно установить перемирие, освободить всех заложников и предоставить масштабную гуманитарную помощь населению Газы. Кроме того, гарантировать демилитаризацию ХАМАС, обеспечить безопасность и отстроить Газу.

Наконец, необходимо построить государство Палестина, обеспечить его жизнеспособность и позволить ему, приняв его демилитаризацию и полностью признав Израиль, участвовать в обеспечении безопасности всех на Ближнем Востоке. Альтернативы нет,

– заявил Макрон.

Также отметил, что французы хотят мира на Ближнем Востоке. Добавил, что они вместе с израильтянами, палестинцами, европейскими и международными партнерами, должны продемонстрировать, что это возможно.

В свете обязательств, которые президент Палестинской администрации взял на себя передо мной, я написал ему о своей решимости двигаться вперед. Доверие, ясность и преданность. Мы обретем мир,

– отметил Макрон.

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Как отреагировал Израиль?

Премьер-министр Израиля резко осудил решение президента Франции признать Палестину.

(Это – 24 Канал) поощряет террор и грозит созданием еще одного иранского марионеточного государства, подобно тому, как это произошло в Газе,

– заявил Биньямин Нетаньяху.

По мнению премьера, в таких условиях Палестинское государство "станет плацдармом для уничтожения Израиля, а не для мирного сосуществования с ним".