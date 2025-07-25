Відповідну заяву Еммануель Макрон зробив у соцмережі X, повідомляє 24 Канал.

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Що заявив Макрон про визнання Палестини?

Макрон наголосив, що вірний своєму історичному зобов'язанню щодо справедливого і тривалого миру на Близькому Сході.

Я вирішив, що Франція визнає Державу Палестина,

– заявив президент.

Додав, що урочисто оголосить про це на Генасамблеї ООН у вересні. Також Макрон наголосив, що на сьогодні найважливішим є припинення війни в Газі й надання допомоги цивільним.

Французький лідер переконаний, що мир можливий. Він наголосив на необхідності негайно встановити перемир'я, звільнити всіх заручників і надати масштабну гуманітарну допомогу населенню Гази. Окрім того, гарантувати демілітаризацію ХАМАС, забезпечити безпеку та відбудувати Гази.

Нарешті, необхідно побудувати державу Палестина, забезпечити її життєздатність і дозволити їй, прийнявши її демілітаризацію та повністю визнавши Ізраїль, брати участь у забезпеченні безпеки всіх на Близькому Сході. Альтернативи немає,

– заявив Макрон.

Також наголосив, що французи хочуть миру на Близькому Сході. Додав, що вони разом з ізраїльтянами, палестинцями, європейськими й міжнародними партнерами, мають продемонструвати, що це можливо.

У світлі зобов'язань, які президент Палестинської адміністрації взяв на себе переді мною, я написав йому про свою рішучість рухатися вперед. Довіра, ясність і відданість. Ми здобудемо мир,

– зазначив Макрон.

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Як відреагував Ізраїль?

Прем'єр-міністр Ізраїлю різко засудив рішення президента Франції визнати Палестину.

(Це – 24 Канал) заохочує терор і загрожує створенням ще однієї іранської маріонеткової держави, подібно до того, як це сталося в Газі,

– заявив Беньямін Нетаньягу.

На думку прем'єра, у таких умовах Палестинська держава "стане плацдармом для знищення Ізраїлю, а не для мирного співіснування з ним".