Среди него есть погибшие. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Israeli Channel 12 и Clash Report.

Что известно о взрывах в Катаре 9 сентября?

Главной целью израильского нападения был главный переговорщик ХАМАСа Халиль аль-Хайя. По предварительным данным, он как раз участвовал в переговорах, где рассматривали идею Дональда Трампа о прекращении огня.

Также якобы погибли еще 3 высокопоставленных члена движения.

Обратите внимание! Халед Машаль, председатель политбюро ХАМАСа, вероятно, не присутствовал на встрече и не погиб. Кроме того, в организации отрицают наличие жертв – все политики якобы выжили после попытки израильского покушения.

Армия обороны Израиля подтвердила атаку. Там отметили, что приняли "меры для уменьшения вреда гражданскому населению", в частности речь идет о высокоточных боеприпасах и дополнительной разведке.

В то же время в МИД Катара осудили удар, назвав его "вопиющим нарушением всех международных законов и норм", а также "серьезной угрозой безопасности местных жителей". Страна подняла в воздух собственную авиацию.

