Об этом сообщил ливанский новостной портал новостей LBCI со ссылкой на собственные источники.

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В четверг, 17 октября, в СМИ появились сообщения о том, что израильская армия ликвидировала в Секторе Газа главу боевиков ХАМАС Яхью Синвара. Эту информациювпоследствии подтвердила миссия Ирана в ООН.

По данным LBCI, Халед Машаль стал исполняющим обязанности главы движения ХАМАС. Он будет отвечать за все переговоры по освобождению заложников и проблем заключенных.

ХАМАС сообщил турецким, катарским и египетским представителям о гибели Синвара. По данным источников, он погиб во время операции израильских военных в Тель-эль-Султане.

ХАМАС отметил, что после смерти Синвара переговоры об обмене пленными и прекращении войны усложнятся.

К слову, Синвар стал председателем ХАМАС только в августе 2024 года, после ликвидации Исмаила Гании в Тегеране.