Про це повідомив ліванський портал новин LBCI з посиланням на власні джерела.

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У четвер, 17 жовтня, у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що ізраїльська армія ліквідувала в Секторі Газа голову бойовиків ХАМАС Яхью Сінвара. Цю інформацію згодом підтвердила місія Ірану в ООН.

За даними LBCI, Халед Машаль став виконувачем обов'язків голови руху ХАМАС. Він відповідатиме за всі перемовини щодо звільнення заручників та проблем ув'язнених.

ХАМАС повідомив турецьким, катарським і єгипетським представникам про загибель Сінвара. За даними джерел, він загинув під час операції ізраїльських військових у Тель-ель-Султані.

ХАМАС зазначив, що після смерті Сінвара переговори про обмін полоненими та припинення війни ускладняться.

До слова, Сінвар став головою ХАМАС лише у серпні 2024 року, після ліквідації Ісмаїла Ганії у Тегерані.