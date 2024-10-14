Про це повідомляє The New York Times. Спочатку атаку планували на осінь 2022 року, але її відклали.

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Іран та "Хезболла" мали атакувати Ізраїль разом із ХАМАС

У липні 2023 року представник ХАМАС провів зустріч з іранським командиром у Лівані, під час якої звернувся за підтримкою для ударів по ключових ізраїльських цілях на початку атаки.

За інформацією NYT, високопоставлений іранський командир підтвердив підтримку плану з боку Ірану та Хезболли, проте зазначив, що їм потрібно більше часу на підготовку.

Видання повідомляє, що, незважаючи на впевненість у підтримці союзників, ХАМАС усвідомлював, що може знадобитися діяти самостійно, щоб не дозволити Ізраїлю розгорнути нову систему протиповітряної оборони до початку атаки.

Важливо. Одним із факторів, що вплинули на рішення ХАМАС атакувати, було бажання зірвати нормалізацію відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією.

Також у джерелі зазначають, що ХАМАС навмисно уникав серйозних конфліктів з Ізраїлем з 2021 року, щоб підвищити ефект несподіванки під час атаки 7 жовтня. Лідери угрупування вважали, що повинні переконати Ізраїль у тому, що ХАМАС прагне спокою в секторі Гази, підсумувало видання.