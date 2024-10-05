Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що ХАМАС перебуває у складному становищі. Ізраїль продовжуватиме свої дії на "маленькому вогні" та намагатиметься, аби ХАМАС не збільшував свої сили.

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Як відбувається ліквідація лідерів ХАМАС

Шарп пояснив, що Ізраїль не має завершувати війну, натомість має завдання не дати можливості ХАМАС "підняти голову". Де збирається терористичне угруповання – там їх і треба знищувати, аби вони не атакували Ізраїль або ж не збільшували свої сили.

Щодо ліквідації голови ХАМАС, то він та ще кілька високопоставлених осіб були ліквідовані ще три місяці назад. ХАМАС просто цього не оголошував.

Рахві Муштаха – права рука командира ХАМАС Яхьї Сінуара. Однак загалом він є адміністративним політиком, відповідальний за теракти, сидів в тюрмі разом з Сінуаром і є його правою рукою не у війні, а в питаннях політики.

Це фігура номер два після Сінуара в політичному крилі. Фігура номер один щодо війни – Мохаммед Дейф, його ліквідували давно,

– зазначив військовий аналітик.

За словами Шарпа, зараз Ізраїль переніс акцент на Північ, тому в Газі діє мінімальна кількість сухопутних військ. Основні бойові формування ХАМАС, крім одного чи двох батальйонів, розгромлені, однак не знищені. Ізраїль контролює дві ділянки територій в Секторі Газі.

Один є в районі кордону з Єгиптом, який відрізав ХАМАС від постачання контрабанди та переміщення людей з цієї країни. Крім того, Ізраїль контролює територію, розділяючи центральну та північну частини Гази та завдає ударів по скупченні бойовиків.

Це все відбувається паралельно з діями проти "Хезболли". Ізраїль контролює і периметр Гази, для цього залучив три дивізійні штаби. Такі дії повільного придушення на "маленькому вогні" продовжуються,

– зауважив військовий аналітик.

Ізраїль досяг військової цілі – тепер ХАМАС фактично не може обстрілювати країну ракетами. Атаки відбуваються максимум раз в тиждень на маленькі дистанції.

ХАМАС практично не виготовляє озброєння, а контрабанди немає. На постійній основі Ізраїль знищує їхніх бойовиків.

"Не дивлячись на це, Сінуар, на відміну від всієї верхівки ХАМАС, живий. Ба більше, ХАМАС має в руках понад сотню ізраїльських полонених, що для Ізраїлю є живою раною. Домовитись ж нереально, адже ХАМАС вимагає гарантії припинення вогню", – додав Шарп.

Зауважте! В ніч на 30 вересня ЦАХАЛ ліквідував командувача ХАМАС у Лівані Фатеха Шерифа під час авіаудару. Крім того, ліквідував лідера військового крила ХАМАС Саїда Аталлаха Алі у Лівані, разом з яким загинули його дружина та дві доньки.

До слова, Джо Байден хоче досягти миру у Секторі Гази. Раніше Шарп також розповів, що сукупність умов щодо перемир'я, які запропонували США, неприйнятні для Ізраїлю через життєво важливі інтереси та безпеку країни