Подейкують, що чинний президент США до кінця своєї каденції має ціль завершити конфлікт на Близькому Сході. Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп пояснив 24 Каналу, чому для Байдена важливе перемир'я у війні ХАМАС проти Ізраїлю.

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Чому для США важливий мир на Близькому Сході

Перший і головний інтерес США, щоб події на Близькому Сході не нашкодити виборам, а в ідеалі – допомогли. Для цього потрібно продемонструвати зовнішньополітичне досягнення, наприклад, перемир'я.

Однак, як зазначив військовий оглядач з Ізраїлю, основна проблема виборів у США – не війна на Близькому Сході, й навіть не війна в Україні, а внутрішні справи.

Конфлікт на Близькому Сході не завершиться не тільки до завершення каденції Байдена, а й ще не до одного його наступника. Ще багато президентів США, на жаль, братимуть участь у цьому конфлікті,

– зазначив Шарп.

За його словами, сукупність умов щодо перемир'я, які запропонували США, неприйнятні для Ізраїлю. Зокрема, Єрусалим висловив застереження щодо пунктів, які стосуються Філадельфійського коридору та коридору Нецарім у Газі.

Чого б не хотів Байден, але є життєво необхідні інтереси Ізраїлю – це життя і смерть людей,

– додав військовий оглядач з Ізраїлю.

Попри спроби США врегулювати конфлікт, Ізраїль не може собі дозволити вільне існування ХАМАС після подій, що сталися 7 жовтня 2023 року.

Важливо! США перекинути додаткові сили на Близький Схід на тлі конфлікту між Ізраїлем і "Хезболлою".