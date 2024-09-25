Поговаривают, что действующий президент США до конца своей каденции имеет цель завершить конфликт на Ближнем Востоке. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп объяснил 24 Каналу, почему для Байдена важно перемирие в войне ХАМАС против Израиля.

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Почему для США важен мир на Ближнем Востоке

Первый и главный интерес США, чтобы события на Ближнем Востоке не навредили выборам, а в идеале – помогли. Для этого нужно продемонстрировать внешнеполитическое достижение, например, перемирие.

Однако, как отметил военный обозреватель из Израиля, основная проблема выборов в США – не война на Ближнем Востоке, и даже не война в Украине, а внутренние дела.

Конфликт на Ближнем Востоке не завершится не только до завершения каденции Байдена, но и еще не до одного его преемника. Еще много президентов США, к сожалению, будут участвовать в этом конфликте,

– отметил Шарп.

По его словам, совокупность условий по перемирию, которые предложили США, неприемлемы для Израиля. В частности, Иерусалим выразил предостережение относительно пунктов, касающихся Филадельфийского коридора и коридора Нецарим в Газе.

Чего бы ни хотел Байден, но есть жизненно необходимые интересы Израиля – это жизнь и смерть людей,

– добавил военный обозреватель из Израиля.

Несмотря на попытки США урегулировать конфликт, Израиль не может себе позволить свободное существование ХАМАС после событий, произошедших 7 октября 2023 года.

Важно! США перебросить дополнительные силы на Ближний Восток на фоне конфликта между Израилем и "Хезболлой".