Соответствующая информация появилась вечером 23 сентября. Об этом сообщает издание Reuters.

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США решили усилить свои силы на Ближнем Востоке

Пентагон заявил, что речь идет о небольшом количестве дополнительных войск. Впрочем, там отказались уточнять точное количество военных и их задачи.

Из соображений осторожности мы отправляем небольшое количество дополнительного американского военного персонала, чтобы усилить наши силы, которые уже находятся в регионе,

– сказал представитель Пентагона Патрик Райдер.

В Reuters отметили, что администрация Байдена пыталась сдержать конфликт в секторе Газа и неоднократно призывала к решению кризиса на границе Израиля и Ливана дипломатическим путем.

Так, министр обороны США Ллойд Остин во время телефонного разговора с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом в воскресенье, 22 сентября, предложил, чтобы никакие посторонние лица не вмешивались в конфликт.

"Министр четко дал понять, что Соединенные Штаты остаются настроенными защищать американские силы и персонал и полны решимости сдержать любых региональных игроков от использования ситуации или расширения конфликта", – говорится в заявлении Пентагона.

Добавим, что Израиль утром 23 сентября заявил о начале упреждающей наступательной операции. В частности, ЦАХАЛ начал бить по военной инфраструктуре "Хезболлы".