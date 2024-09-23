Об этом 24 Каналу сказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, заметив, что Иерусалим не брал на себя ответственность за эту операцию. Впрочем, в целом это обычная практика в делах спецслужб и конкретно израильских подходах.

Стоит внимания Так делают в начале большой войны, – военный эксперт из Израиля об операции в Ливане

Операцию реализовали в два этапа

Генсек "Хезболлы" признал, что это был самый тяжелый удар в истории их организации. Израиль смог сделать так, чтобы "Хезболла" закупила пейджеры и другое оборудование не у какого-то тайваньского производителя, а у "кого нужно" – это поразительное достижение с оперативной точки зрения. "Хезболла" еще и заплатила за это 1,5 миллиона евро.

Кстати, пейджеры заказывали для того, чтобы связь была безопасна, ведь считали, что Израиль может слышать и видеть почти все, если пользоваться обычными телефонами.

Операция с подрывом пейджеров и раций была реализована в два этапа. В первый день, 17 сентября, в 15:30 владельцы пейджеров получили сообщение якобы от командования "Хезболлы". После чего взорвались по меньшей мере 3 тысячи аппаратов, которые имели боевики организации.

К тому же это не просто рядовые боевики, но и те, кто выполняют более серьезные обязанности,

– сказал Шарп.

Он заметил, что пейджеры не могли заминировать большим количеством взрывчатки, там было буквально пару граммов. С технической точки зрения это сложно и главное, чтобы их не обнаружили боевики. К тому же важен побочный эффект, чтобы не пострадали гражданские, которые находятся вокруг.

На следующий день, 18 сентября, взорвались рации и электронные девайсы другого типа.

Эффект операции на боевиков "Хезболлы"

Всего в течение двух дней было ранено около 3 тысяч и десятки убитых боевиков "Хезболлы". В частности, иранский посол, которого считают куратором "Хезболлы", остался без глаза. Ведь имел на руках пейджер, который служит для оперативной связи между боевиками.

С разведывательно-диверсионной точки зрения эта операция не имеет аналогов в истории. Это массовый кинетический удар по возможностям противника, который достигается иногда неделями успешных военных боев. К слову, по меньшей мере 15 лет Израиль готовил операцию по подрыву пейджеров в Ливане.

Психологически – это мощный удар для Ливана и престижа "Хезболлы". Редко достигается психологический эффект, когда теряют веру в руководство и начинают бояться всего. Шутят, что начнут срываться сигареты и чайники,

– отметил военный обозреватель из Израиля.