Тель-Авив объявил о изменении вектора своего внимания на северное направление, где существует угроза со стороны боевиков "Хезболлы".

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В Израиле говорят, что к подрыву пейджеров не причастны

Часто израильская власть после нанесения ударов по врагам хранит молчание. Однако на этот раз президент страны Ицхак Герцог дал Sky News официальный комментарий. Политик решительно отверг любую связь Израиля с массовыми взрывами раций в Ливане.

Герцог подчеркнул, что "Хезболла" имеет много врагов. Эта группировка "душит Ливан", создает там хаос".

Мы здесь просто для того, чтобы защищать себя. Это все, что мы делаем. И мы ясно даем понять , что мы должны принять меры. Как поступила бы любая нормальная страна, чтобы защитить свой народ,

– подчеркнул президент.

К слову, как пишет WSJ, операция по подрыву пейджеров готовилась спецслужбами Израиля 15 лет.

Напомним, что сейчас противостояние Израиля и "Хезболлы" вступило в горячую фазу. Стороны обмениваются взаимными обстрелами.