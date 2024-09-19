Что делает Израиль, что известно о взрывах в Ливане, где находится террористическая группировка "Хезболла", и что заявили стороны – читайте в тексте 24 Канала.

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19:09, 19 сентября Израильские военные самолеты заметили в Бейруте СМИ писали, что над столицей Ливана – Бейрутом – было слышно израильские военные самолеты и взрывы, которые означают, что они переходят звуковой барьер. СМИ писали, что взрывы были слышны и в Бейруте.

19:01, 19 сентября Лидера "Хезболлы" заявил об "объявлении войны" Лидер террористической группировки "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что серией взрывов пейджеров и других устройств в Ливане Израиль пересек "красные линии" и тем самым объявил войну. "Израиль пытался за минуту убить 4000 членов "Хезболлы", взорвав пейджеры. Они использовали тысячи пейджеров и нарушили все законы и красные линии. Взрывы происходили в местах, где также были ранены гражданские лица. На второй день он намеревался убить тысячи рации, что держали в руках. Враг стремился убить тысячи людей за считанные минуты без разбора. Вы можете назвать это объявлением войны", – заявил Насралла. Также лидер боевиков пообещал отомстить.

18:54, 19 сентября Израиль атакует объекты "Хезболлы" в Ливане Армия обороны Израиля наносит массированный удар по югу Ливана. ЦАХАЛ говорит, что хочет лишить террористическую группу возможностей. Террористическая организация "Хезболла" превратила юг Ливана в зону боевых действий и десятилетиями вооружала дома граждан оружием, рыла под ними туннели и использовала их как живые щиты,

– написал ЦАХАЛ. Ливанские медиа заявили, что Израиль ударил возле города Дейр-Канун-аль-Нахр.

18:03, 19 сентября Иран вывез из Ливана посла и 95 других раненых из-за взрывов Иран эвакуировал своего посла из Ливана и 95 других пациентов, которые получили ранения во время взрывов сотен пейджеров. Стоит заметить, что ливанская группировка "Хезболла", что было целью взрывов, является союзником Ирана.

11:41, 19 сентября Нетаньяху заинтриговал заявлением Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что вернет жителей северных районов Израиля домой и планирует прекратить обстрелы этих районов с территории Ливана. Он пообещал обеспечить безопасность жителям приграничных северных районов страны, которые были эвакуированы ранее на фоне роста напряженности.

09:13, 19 сентября Израильские военные заявили, что их ночные воздушные удары 19 сентября поразили объекты "Хезболлы" в Чихине, Тайибе, Бледном, Мейс-эль-Джабали, Айтаруни и Кфаркели на юге Ливана, а также склад оружия боевиков в районе Хиам.