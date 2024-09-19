Об этом Нетаньяху заявил в видео, которое опубликовал на своей странице в сети Х. Пока никакого официального объяснения этим словам нет.

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Нетаньяху намекнул на новую операцию

Премьер-министр Израиля опубликовал 10-секундное видео, в котором сказал только одно предложение. Так, Нетаньяху пообещал обеспечить безопасность жителям приграничных северных районов страны, которые были эвакуированы ранее на фоне роста напряженности.

Я уже говорил это – мы вернем жителей севера в их дома и обеспечим их безопасность, так и будет сделано,

– заявил Нетаньяху.

Заявление Нетаньяху: смотрите видео

Пока нет никакого официального объяснения этим словам Нетаньяху. Однако многие аналитики и СМИ предполагают, что заявление премьера может свидетельствовать о начале новой масштабной операции против боевиков "Хезболлы" на территории Ливана. Аналитики объясняют, что такое предположение вполне логично, особенно – после постоянных взрывов в Ливане, от которых уже пострадали тысячи людей.

К тому же, в издании Reuters напомнили, что министр обороны Израиля Йоав Галант недавно заявил об увеличении военных сил на северной границе, где продолжаются ежедневные обстрелы между Израилем и "Хезболлой". Тогда политик заявил, что война перешла в новую фазу, и теперь внимание сосредоточено на северной границе.