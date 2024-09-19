Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана. Напомним, что по предварительной информации сдетонировали примерно 500 раций и радиоприемников членов организации "Хезболла".

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Сколько жертв и пострадавших в результате взрывов в Ливане

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате второй серии взрывов в стране, погибли 20 человек, еще 450 – ранены.

Репортер издания в южном пригороде Бейрута стал свидетелем того, как члены "Хезболлы" во время серии взрывов спешно извлекали батареи из раций, которые еще не сдетонировали, и выбрасывали их в металлические бочки.

Добавим, что Генштаб Израиля также утвердил план наступления и обороны на севере от Израиля, где расположен Ливан.

"У нас еще есть много возможностей, которые мы еще не активировали", – заявил глава Генштаба.

Напомним, что 17 сентября в Ливане произошла первая серия взрывов. Тогда у боевиков "Хезболлы" взрывались пейджеры, которые они использовали для связи.