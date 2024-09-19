Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністерство охорони здоров'я Лівану. Нагадаємо, що за попередньою інформацією здетонували приблизно 500 рацій та радіоприймачів членів організації "Хезболла".

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Скільки жертв та постраждалих внаслідок вибухів у Лівані

Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що внаслідок другої серії вибухів у країні, загинули 20 людей, ще 450 – поранено.

Репортер видання у південному передмісті Бейрута став свідком того, як члени "Хезболли" під час серії вибухів поспіхом витягували батареї з рацій, які ще не здетонували, і викидали їх у металеві бочки.

Додамо, що Генштаб Ізраїлю також затвердив план наступу та оборони на півночі від Ізраїлю, де розташований Ліван.

"У нас ще є багато можливостей, які ми ще не активували", – заявив очільник Генштабу.

Нагадаємо, що 17 вересня у Лівані відбулася перша серія вибухів. Тоді в бойовиків "Хезболли" вибухали пейджери, які вони використовували для зв'язку.