Телеграм-канали поширюють відео масових вибухів пристроїв на півдні Лівану та у південних передмістях Бейрута, а також у Сирії. На кадрах видно, як палають траспортні засоби, телефони і навіть квартири, передає 24 Канал.
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У Лівані "техніка просто божеволіє"
Місцеві мешканці розповідають, що техніка просто божеволіє: спочатку вона починає вібрувати, а потім раптово детонує.
На вулицях міст палало багато автівок та мопедів.
Автомобіль вибухнув посеред ліванського міста: дивіться відео
Повністю знищений мопед посеред Бейрута: дивіться відео
Унаслідок вибухів пристроїв також відбулося загоряння квартир.
Після вибуху у Бейруті горіла квартира: дивіться відео
Уже відомо про щонайменше 150 постраждалих від вибухів цього дня. Втім, їхня кількість може збільшитися у рази. На вулицях міст – хаос.
Ситуація у ліванських містах після вибухів: дивіться відео
За попередніми даними, також здетонували приблизно 500 рацій та радіоприймачів членів організації "Хезболла". Вибухи почалися під час похорону сина одного з ватажків шиїтської воєнізованої організації Алі Аммара. Місцеві ЗМІ кажуть, що там були загиблі.
Вибухи пролунали на похороні сина одного із ватажків: дивіться відео
Наразі офіційних коментарів цього вибухів 18 вересня немає. Щодо такої ж хвилі інцидентів 17 вересня відомо про 12 загиблих та 2800 поранених. Тоді по всій країні вибухали пейджери членів "Хезболли".
І пейджери, і портативні радіостанції були закуплені 5 місяців тому. Ймовірно, у пристрої вибухівку заклала зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю "Моссад".
Наслідки вибухів у Лівані / Фото із телеграм-каналів