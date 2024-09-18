В Ливане, который фактически находится в состоянии конфликта с Израилем, 17 сентября по всей стране начали массово взрываться около 5 000 пейджеров – мобильных устройств для коммуникации текстовыми сообщениями. По меньшей мере 11 человек погибли, речь идет о 3 000 – 4 000 раненых. Среди них – посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, который потерял глаз.

Жертвы "пейджерной атаки" – боевики "Хезболлы", которые ранее заказали 5 000 пейджеров, изготовленных тайваньской компанией Gold Apollo. Вероятно, это модель AP924, которая только принимает и отображает текстовые сообщения. По одной из версий, пейджеры взорвались, когда на них прислали зашифрованное сообщение с активацией взрывчатки.

24 Канал рассказывает все, что известно о взрывах пейджеров в Ливане.

Пейджеры – это мобильные устройства, которые были особенно популярными еще в 1990-е годы до массового распространения мобильной связи. Использовались таким образом – отправитель должен был по электронной почте или телефонным звонком отправить (надиктовать) сообщение с указанием индивидуального номера абонента.

Что интересно, боевики "Хезболлы" перешли на использование пейджеров с целью скрыть свои перемещения от Израиля, поскольку мобильный сигнал проще отследить.

5000 тысяч пейджеров, которые взорвались у пользователей из "Хезболлы" в Ливане, были произведены тайваньской компанией Gold Apollo, однако не на острове, а в Европе. Об этом заявил непосредственно производитель гаджетов, сообщает Reuters. Группировка уже обвинила Израиль в атаке и пообещала отомстить.

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Министр информации Ливана Зиад Макари назвал атаку "агрессией Израиля", одновременно израильские военные не комментировали взрывы пейджеров. На фоне атаки больницы Ливана переполнены пострадавшими.

Ливан
Кареты "скорой помощи" в Бейруте, Ливан, 17 сентября 2024 года / фото AFP

В частности, сообщается, что более 500 человек потеряли зрение.

Как в Ливане массово взрывались пейджеры: смотрите видео

Основатель компании Су Цинкуан опроверг изготовление пейджеров на Тайване и заявил, что они были изготовлены европейской компанией, которая имела право использовать бренд. Это BAC Consulting, расположенная в венгерском Будапеште.

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Су Цинкуан / Фото Yan ZHAO / AFP

Товар был не наш. Там был только наш бренд, мы ответственная компания,
– отметил представитель компании.

Источник из "Хезболлы" заявил, что группировка считает, что "пейджерная атака" стала ответом на вероятную попытку убийства бывшего высокопоставленного чиновника израильской обороны, сообщает The Guardian.

Группировка "Хезболла" ("партия Аллаха", выражение из Корана, священной книги мусульман) – ливанская шиитская организация, которая выступает за создание в Ливане религиозного государства вроде Ирана и уже десятилетиями выступает прокси Тегерана.

Боевики "Хезболлы" призывают к уничтожению Израиля, поскольку считают, что он не имеет права на существование. "Хезболла" поддерживает тесные связи с Ираном и группировкой ХАМАС, которая напала на Израиль в октябре 2023 года, активизировав новый этап эскалации на Ближнем Востоке.

Пейджеры взорвались на юге Ливана, в южных пригородах Бейрута, Дахиех, и в восточной долине Бекаа – во всех опорных пунктах "Хезболлы". По словам еще одного источника британского издания из "Хезболлы", атака стала крупнейшей с 7 октября 2023 года, когда ХАМАС совершил атаку на юге Израиля, убив 1200 человек и взяв в заложники около 250 человек.

Момент взрыва пейджера попал на видео:

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что пока рано говорить о влиянии атаки на переговоры о прекращении огня в Газе. Он сказал на брифинге, что США не были вовлечены и не знают, кто ответственен.

ХАМАС традиционно уже для себя назвал атаку "эскалацией", что приведет к "поражению Израиля".

Вероятнее всего, Израиль скрыл взрывчатку в новой партии пейджеров тайваньского производства, импортируемых в Ливан, утверждают американские источники, слова которых приводит The New York Times.

По информации от других источников, взрывчатка весом 30 – 60 граммов была вмонтирована рядом с батареей каждого пейджера вместе с переключателем, который активировался дистанционно.

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В 15:30 17 сентября по местному времени пейджеры получили сообщение якобы от руководства "Хезболлы", а оно активировало взрывчатку. Устройства за несколько секунд перед взрывом якобы выдали звуковые сигналы, которые должны были привлечь внимание владельцев пейджеров.


Пейджер Gold Apollo / Скриншот с YouTube

По словам Керен Элазари, израильского аналитика по кибербезопасности и исследовательницы из Тель-Авивского университета, атаки были направлены на уязвимость "Хезболлы" в средствах связи, после того как лидер группировки Хасан Насралла в начале 2024 года строго ограничил использование мобильных телефонов.

Эта атака ударила по ахиллесовой пяте, потому что она отобрала основное средство связи,
– говорит Элазари.

Речь не идет о кибератаке или вирусе, что заставляет пейджер работать очень быстро, перегреваться и взрываться, считает украинский эксперт по кибербезопасности Владимир Стиран. По его мнению, самой реалистичной гипотезой относительно взрыва является размещение в устройствах взрывчатки во время перехвата поставки груза.

Эти пейджеры настолько старые, что работают по протоколам 25-летней давности и по замыслу не выполняют ничего, что можно прослушать и отследить через кибер,
– пишет эксперт на своей фейсбук-странице.

По мнению Стирана, была проведена информационная кампания по дискредитации традиционных цифровых средств связи, из-за чего "Хезболла" перешла на "старые добрые и безопасные" пейджеры.

Далее был перехват партии поставки из 5 000 устройств (один – два контейнера), замена устройств на подготовленные или размещение в них взрывчатки.

Таким образом, пока нет подтверждений, что это была кибератака, будем считать, что это была блестящая операция саботажа, потому что на это указывают факты. Кибер как продолжение саботажа в киберпространстве сейчас является неотъемлемой частью разведывательно-подрывной деятельности, поэтому исключать роль кибер действий в планировании и выполнении операции бессмысленно. Однако кибердействия вряд ли были решающими в этой операции, скорее всего решающими были компрометация цепей поставок и перехват и минирование устройств во время транспортировки. Тем не менее кибердействия скорее всего сделали ход планирования и выполнения операции быстрее, увереннее и комфортнее,
– отметил Стиран.

Израиль решил взорвать пейджеры "Хезболлы" из-за опасений разоблачения планов атаки, сообщает издание Axios со ссылкой на трех чиновников из США.

"Это был момент "используй или потеряй", – сказал один из американских чиновников. Накануне атаки появилась вероятность, что "Хезболла" разоблачит многомесячные планы Израиля, поэтому их решили реализовать внезапно.

Бывший израильский чиновник, знакомый с операцией, сообщил, что израильские спецслужбы планировали использовать пейджеры со взрывчаткой в качестве неожиданного первого удара для попытки обездвижить "Хезболлу".

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За несколько минут до реализации атаки министр обороны Израиля Йоав Галлант позвонил министру обороны США Ллойду Остину и сообщил ему, что Израиль вскоре проведет операцию в Ливане, но отказался сообщить какие-либо конкретные подробности.

Американский источник Axios заявил, что Израиль решил не сообщать США о нюансах операции, но звонок Галланта был попыткой избежать полного держания США в неведении. Однако чиновники США заявили, что не воспринимают звонок Галланта как серьезное предварительное уведомление.

Для Украины было бы логичным использовать эту практику в отношении российских оккупантов. Учитывая то, что Госдума хочет запретить собственным войскам использовать смартфоны, вероятно им придется использовать другие гаджеты, например старые версии телефонов. Но оставим эти планы для ГУР и Сил обороны. Другой вариант – информационно-психологическая операция со стороны Украины по запугиванию россиян взрывчаткой в электронике, которая должна была бы ввести в панику оккупантов, что они бы боялись использовать любую технику для связи.