Що робить Ізраїль, що відомо про вибухи в Лівані, де перебуває терористичне угруповання "Хезболла", та що заявили сторони – читайте у тексті 24 Каналу.

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19:09, 19 вересня Ізраїльські військові літаки помітили у Бейруті ЗМІ писали, що над столицею Лівану – Бейрутом – було чутно ізраїльські військові літаки та вибухи, які означають, що вони переходять звуковий бар'єр. ЗМІ писали, що вибухи було чутно й у Бейруті.

19:01, 19 вересня Лідера "Хезболли" заявив про "оголошення війни" Лідер терористичного угруповання "Хезболла" Хасан Насралла заявив, що серією вибухів пейджерів та інших пристроїв у Лівані Ізраїль перетнув "червоні лінії" та цим самим оголосив війну. "Ізраїль намагався за хвилину вбити 4000 членів "Хезболли", підірвавши пейджери. Вони використовували тисячі пейджерів та порушили всі закони та червоні лінії. Вибухи відбувалися у місцях, де також були поранені цивільні особи. На другий день він мав намір вбити тисячі рації, що тримали в руках. Ворог прагнув убити тисячі людей за лічені хвилини без розбору. Ви можете назвати це оголошенням війни", – заявив Насралла. Також лідер бойовиків пообіцяв помститись.

18:54, 19 вересня Ізраїль атакує об'єкти "Хезболли" в Лівані Армія оборони Ізраїлю завдає масованого удару по півдню Лівану. ЦАХАЛ каже, що хоче позбавити терористичну групу можливостей. Терористична організація "Хезболла" перетворила південь Лівану на зону бойових дій і десятиліттями озброювала будинки громадян зброєю, рила під ними тунелі та використовувала їх як живі щити,

– написав ЦАХАЛ. Ліванські медіа заявили, що Ізраїль вдарив біля міста Дейр-Канун-аль-Нахр.

18:03, 19 вересня Іран вивіз із Лівану посла та 95 інших поранених через вибухи Іран евакуював свого посла з Лівану і 95 інших пацієнтів, які зазнали поранень під час вибухів сотень пейджерів. Варто зауважити, що ліванське угруповання "Хезболла", що було ціллю вибухів, є союзником Ірану.

11:41, 19 вересня Нетаньягу заінтригував заявою Ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що поверне жителів північних районів Ізраїлю додому та планує припинити обстріли цих районів з території Лівану. Він пообіцяв забезпечити безпеку мешканцям прикордонних північних районів країни, яких було евакуйовано раніше на тлі зростання напруженості.

09:13, 19 вересня Ізраїльські військові заявили, що їх нічні повітряні удари проти 19 вересня вразили об’єкти "Хезболли" в Чихіне, Тайібе, Бліді, Мейс-ель-Джабалі, Айтаруні та Кфаркелі на півдні Лівану, а також склад зброї бойовиків у районі Хіам.