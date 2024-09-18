Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Он определенным образом обратился к военнослужащим ВВС Израиля на авиабазе "Рамат-Давид" отметив, что впереди период изменений и адаптации.

Смотрите также Блестящая операция "Моссада": как Израиль заминировал пейджеры и взорвал членов "Хезболлы" в Ливане

"Центр тяжести перемещается на север. Мы перенаправляем силы, ресурсы и энергию на север... Я считаю, что мы находимся в начале новой фазы этой войны, и нам следует адаптироваться", – сказал чиновник.

Цель Израиля

Он отметил, что цель боевых действий на северном направлении понятна: вернуть жителей городов на севере в свои дома в целости и сохранности.

Галант отметил, что страна не забыла о заложниках, которых удерживают боевики ХАМАС, и свои задачи в Секторе Газа. Поэтому Израиль продолжит "выполнение своего долга" на юге.

К слову, сегодня также стало известно, что 98 дивизию ЦАХАЛа перебросили на север Израиля после нескольких месяцев боев в Секторе Газа.

17 сентября, в Ливане у боевиков "Хезболлы" начали массово взрываться пейджеры. В результате этого сотни террористов получили ранения.