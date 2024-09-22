Тель-Авів оголосив про зміну вектору своєї уваги на північний напрямок, де існує загроза боку бойовиків "Хезболли".

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В Ізраїлі кажуть, що до підриву пейджерів не причетні

Часто ізраїльська влада після завдання ударів по ворогах зберігає мовчання. Однак цього разу президент країни Іцхак Герцог дав Sky News офіційний коментар. Політик рішуче відкинув будь-який зв'язок Ізраїлю із масовими вибухами рацій у Лівані.

Герцог підкреслив, що "Хезболла" має багато ворогів. Це угруповання "душить Ліван", створює там хаос".

Ми тут просто для того, щоб захищати себе. Це все, що ми робимо. І ми ясно даємо зрозуміти , що ми повинні вжити заходів. Як вчинила б будь-яка нормальна країна, щоб захистити свій народ,

– наголосив президент.

До слова, як пише WSJ, операція із підриву пейджерів готувалася спецслужбами Ізраїлю 15 років.

Нагадаємо, що наразі протистояння Ізраїлю і "Хезболли" вступило у гарячу фазу. Сторони обмінюються взаємними обстрілами.