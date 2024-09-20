Арабо-израильский конфликт, или как его нейтрально называют события на Ближнем Востоке, для сторонних наблюдателей давно превратился в бесконечный медийный сериал, авторы которого сами не знают, что будет дальше, а потому импровизируют, пытаясь угадать пожелания фан-базы.

Его можно было бы сравнить с Lost или One Piece, или даже Pokemon на максималках, если бы в каждой "серии" не гибли люди, а кульминация "сезона" не предвещала полномасштабную войну, способную задеть не только многострадальный регион, но и существенно выйти за его пределы.

Обзор предпоследнего сезона 24 Канал делал в конце июля 2024 года. Там, напомним, все ожидали завершения операции ЦАХАЛ в Секторе Газа и неизбежной новой полномасштабной операции против "Хезболлы" в Ливане. Рекомендуем с этим обзором ознакомиться, чтобы вспомнить, основных действующих лиц и кто такие ХАМАС и "Хезболла", что такое "Ось сопротивления" и почему премьер Израиля Нетаньяху не желает окончания боевых действий на Ближнем Востоке и игнорирует как общественное мнение собственной страны, так и союзников из США и Европы.

За почти 2 месяца, прошедших со времени публикации, можно констатировать, что эти две сценарные линии несколько пришли в упадок, вместо них появились новые, более интригующие. Как и положено новому сезону – ставки были подняты, а уровень опасности и тревожности существенно вырос.

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Какие планы у Нетаньяху на Сектор Газа и почему это важно

В Секторе Газа полицейская операция, несмотря на заявления о ее окончании, продолжилась. Новые вспышки сопротивления снова возникали на якобы зачищенных местах, а главные события происходили вокруг Филадельфийского коридора на границе этого палестинского анклава и Египта.



Филадельфийский коридор в Секторе Газа / Карта Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs

Израиль установил над ним контроль и довольно неожиданно объявил его главной проблемой, на которую, правда, не обращал внимания более 10 лет. Сейчас же он стал, по словам Нетаньяху, критической основой жизнедеятельности ХАМАС, потому что через него (точнее – через тоннели под ним) проходит вся логистика террористов, а лидер ХАМАС Синвар якобы только и мечтает, чтобы сбежать с его помощью в Египет.

Именно из-за вопроса контроля над Филадельфийским коридором провалилась очередная потенциальная сделка об освобождении израильских заложников – несмотря на то, что на ней настаивали как в США, так и в самом Израиле, в частности, большинство военных, включая министра обороны Галанта. Премьер Нетаньяху ее саботировал, чем продолжил боевые действия в Секторе Газа на неопределенный срок.

Такие действия вызвали не только раздражение США, усилили международное давление на Израиль, но и углубили и без того немалый раскол в израильском обществе. Сейчас многие израильтяне разделяют ответственность за новые жертвы среди заложников пополам между террористами ХАМАС и амбициями собственного премьера.

Показательные ликвидации лидеров ХАМАСа

Амбиции Нетаньяху распространяются не только на Газу и ее окрестности. В самый разгар переговоров с террористами 31 июля 2024 года в Тегеране был ликвидирован лидер политического крыла ХАМАС Исмаил Хания. Это произошло после инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

За несколько часов до этого израильские спецслужбы ликвидировали в столице Ливана Бейруте главу боевого крыла "Хезболлы" Фиада Шукра (примерно тогда же стало известно о ликвидации важного для ХАМАС полевого командира Мухаммада Дейфа, одного из организаторов террористической атаки 7 октября 2023 года).

Большей демонстративности нечего было и ожидать. И верховный правитель Ирана аятолла Хаменеи, глава "Хезболлы" Хасан Насралла пообещали "сионистскому образованию" (так враги Израиля подчеркнуто называют это государство) страшную кару, гораздо большую, чем прямая ракетная атака Ирана весной 2024-го.

Нарушение законов жанра и превентивный ответ Израиля

То ли сценарий был плохой, или же пауза оказалась слишком мхатовской, но "ружье Станиславского" не выстрелило. Зато выстрелил Израиль. И не один раз.

16 августа ЦАХАЛ нанес массированные удары по позициям "Хезболлы" в южном Ливане, террористы в то время якобы готовили свой большой обстрел Израиля. Через неделю израильская авиация повторила экзекуцию. Более 100 истребителей ВВС еврейского государства одновременно и мощно атаковали "Хезболлу" и, похоже, уничтожили (или существенно) ограничили ее ракетный потенциал.

Следующая крупная атака Израиля против "Хезболлы" состоялась уже осенью 2024 года. Начиная с 17 сентября в Ливане стали массово взрываться пейджеры членов "Хезболлы", за ними – рации и другие электронные устройства.

От взрывов погибли десятки людей (точно известно, что более 35), сотни были тяжело ранены, тысячи получили повреждения, а все остальные – глубоко ментально травмированы. События приобрели библейские масштабы и стали напоминать одну из "кар египетских". Среди пострадавших были не только боевики и члены "Хезболлы", но и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, который потерял глаз.

Кстати, тот факт, что пейджер, который должен был быть только у террористов "Хезболлы", оказался в руках иранского дипломата, намекает на то, что, во-первых, делегировали в Ливан господина посла не из МИД, а с КСИР, во-вторых, указывает на то, что "Хезболла" не такая самостоятельная, как заявляет, а является прокси Ирана и управляется "смотрящим" в ранге посла.

Разлого Израиль 15 лет готовил операцию по подрыву пейджеров

Детали пейджерного джихада действительно впечатляют. Сейчас западные СМИ уже написали, что это действительно была операция Моссада, которую готовили 15 лет и ради которой была создана целая сеть подставных фирм, работники которых, похоже, даже не знали, что работают на Израиль.

Изюминкой выступает тот факт, что пейджеры и рации, сделанные агентами ШАБАК и Моссада для "Хезболлы", не были сертифицированы властями Ливана (что обязательно). Это лишний раз подчеркивает, что "Хезболлу" в Ливане никто не контролирует, она является государством в государстве и подчиняется только иранским кураторам.

На самом деле трудно представить, что это не кино, а реальность. Также очень сложно представить, сколько эта операция могла стоить. Но каждый шекель, который был потрачен на операцию, точно окупился.

Будет ли полномасштабная война Израиля в Ливане

Пейджерная операция израильских спецслужб шокировала и, похоже, лишила "Хезболлу" не только координации, но и воли к сопротивлению.

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Израиль безусловно стремится этим воспользоваться. 18 сентября министр обороны Йоав Галант, который, похоже, забыл о своем недавнем желании уйти в отставку, пафосно заявил, что Израиль находится на пороге нового этапа войны.

Тогда же ЦАХАЛ начал новые обстрелы Ливана, безнаказанно и открыто кружил над Бейрутом, а заодно и над военными объектами в Сирии и Иране (там якобы 19 сентября был разбомблен завод по производству баллистических ракет).

В это же время мир выражает беспокойство. В ООН звучат мнения, что Ближний Восток впервые с 1973 года оказался так близко к большой войне. И говорит это представитель Саудовской Аравии, вообще-то дружественной к Израилю. Это похоже на начало нового сезона.

В нем мы ожидаем полномасштабную интервенцию ЦАХАЛ в Ливан (полномасштабную, потому что бои ДРГ на границе уже не прекращаются много месяцев), штурмы израильской армией горных бункеров "Хезболлы", наблюдаем за действиями иранских прокси в Сирии, Ираке и Йемене (последние якобы получили из Тегерана таинственные гиперзвуковые ракеты, которые стали большим вызовом для эшелонированной системы ПВО/ПРО Израиля). А еще держим в голове Западный берег реки Иордан, потому что там население стремительно радикализируется, что превращает этот анклав на венгерский пейджер, который только ждет нужного сигнала.

Также вполне возможна активизация самого Ирана, потому что Тель-Авив буквально дает аятоллам пощечину за пощечиной. Кроме того, возможны спин-оффы сериала об американских выборах (Трамп недавно сказал, что без него Израиль погибнет) и европейское недовольство (Великобритания, которая продает оружие Катару, спонсору ХАМАС, сейчас отказывается продавать его Израилю, примеру Лондона планируют последовать другие страны Европы). В таких случаях говорят: "Не переключайтесь".