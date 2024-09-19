Это произошло во время прямого эфира репортера с американского телеканала CNN. В то же время свою речь произносил и лидер террористической группировки "Хезболла" Хасан Насралла.

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Как израильские самолеты в прямом эфире CNN в Бейруте

В CNN выложили в сеть реакцию их старшего международного корреспондента Бена Ведемана на пролет израильских самолетов над Бейрутом. На кадрах журналист отреагировал на звуки истребителей, а также показал, что они пролетают в небе над ливанской столицей.

Израильские истребители летают и сбрасывают ракеты. Прямо в то время, когда Хасан Насралла говорит,

– сказал корреспондент.

Кадры пролета израильских самолетов над ливанским Бейрутом / Видео CNN

Журналист отметил, что время, когда самолеты решили пролететь над ливанской столицей, не является ошибкой или стечением обстоятельств.

"Несомненно, Израиль хотел отвлечь многих зрителей, которые смотрели Насраллу здесь в Бейруте и в Ливане", – утверждает медийщик.

К слову, в своей речи лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что серией взрывов пейджеров и других устройств в Ливане Израиль пересек "красные линии" и тем самым объявил войну. Также глава боевиков пообещал отомстить.