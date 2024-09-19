К слову, в Силах обороны Израиля также отметили, что в понедельник, 16 сентября, предотвратили попытку атаки на северной границе и уничтожили двух террористов "Хезболлы". Они якобы закладывали взрывные устройства на границе с Ливаном.
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На юге Ливана раздаются мощные взрывы
ЦАХАЛ заявил, что работает над созданием безопасности на севере страны, чтобы местные смогли вернуться в свои дома, а также – "достичь всех других целей войны".
Израиль атакует юг Ливана: смотрите видео
Террористическая организация "Хезболла" превратила юг Ливана в зону боевых действий и десятилетиями вооружала дома граждан оружием, рыла под ними туннели и использовала их как живые щиты,
– написал ЦАХАЛ.
Последствия мощных взрывов в Ливане: смотрите видео
Ливанские медиа сообщили, что удары Израиля пришлись вблизи города Дейр-Канун-аль-Нахр.
Над ливанскими городами висит дым после взрывов: смотрите видео
Мощные удары начались буквально за несколько минут до выступления лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы, который заявил, что серией взрывов пейджеров и других устройств в Ливане Израиль пересек "красные линии" и тем самым объявил войну.
"Израиль пытался за минуту убить 4000 членов "Хезболлы", взорвав пейджеры. Они использовали тысячи пейджеров и нарушили все законы и красные линии. Взрывы происходили в местах, где также были ранены гражданские лица. На второй день он намеревался убить тысячи рации, что держали в руках. Враг стремился убить тысячи людей за считанные минуты без разбора. Вы можете назвать это объявлением войны", – заявил Насралла, обещая отомстить.
Израиль атакует Ливан / Фото из телеграмм-каналов
В Ливане два дня взрывались устройства
- В Ливане 17 – 18 сентября массово взрывалось коммуникационное оборудование "Хезболлы". У Reuters отметили, что атаки посеяли панику и хаос среди местных. Люди выбрасывали свои телефоны, а власти Ливана запретили брать с собой любые рации или пейджеры на рейсы из аэропорта Бейрута.
- Во время первой такой атаки было более 2800 раненых, из них 200 – в тяжелом состоянии. Среди пострадавших – посол Ирана. Также тогда было по меньшей мере 9 погибших. В результате второй серии взрывов в стране, погибли 20 человек, еще 450 – ранены.
- Взрывались устройства на юге страны, в южных пригородах Бейрута, известных как Дахие, и в восточной долине Бекаа. Именно эти города являются опорными пунктами "Хезболлы".
- Здетонированные устройства были закуплены 5 месяцев назад. Вероятно, взрывчатку в них заложила внешняя разведывательная служба Израиля "Моссад".