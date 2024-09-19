До слова, у Силах оборони Ізраїлю також зазначили, що у понеділок, 16 вересня, запобігли спробі атаки на північному кордоні та знищили двох терористів "Хезболли". Вони нібито закладали вибухові пристрої на кордоні з Ліваном.

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На півдні Лівану лунають потужні вибухи

ЦАХАЛ заявив, що працює над створенням безпеки на півночі країни, щоб місцеві змогли повернутися до своїх домівок, а також – "досягти всіх інших цілей війни".

Ізраїль атакує південь Лівану: дивіться відео

Терористична організація "Хезболла" перетворила південь Лівану на зону бойових дій і десятиліттями озброювала будинки громадян зброєю, рила під ними тунелі та використовувала їх як живі щити,

– написав ЦАХАЛ.

Наслідки потужних вибухів у Лівані: дивіться відео

Ліванські медіа повідомили, що удари Ізраїлю прийшлися поблизу міста Дейр-Канун-аль-Нахр.

Над ліванськими містами висить дим після вибухів: дивіться відео

Потужні удари розпочалися буквально за декілька хвилин до виступу лідера "Хезболли" Хасана Насралли, який заявив, що серією вибухів пейджерів та інших пристроїв у Лівані Ізраїль перетнув "червоні лінії" та цим самим оголосив війну.

"Ізраїль намагався за хвилину вбити 4000 членів "Хезболли", підірвавши пейджери. Вони використовували тисячі пейджерів та порушили всі закони та червоні лінії. Вибухи відбувалися у місцях, де також були поранені цивільні особи. На другий день він мав намір вбити тисячі рації, що тримали в руках. Ворог прагнув убити тисячі людей за лічені хвилини без розбору. Ви можете назвати це оголошенням війни", – заявив Насралла, обіцяючи помститися.

Ізраїль атакує Ліван / Фото з телеграм-каналів

У Лівані два дні вибухали пристрої