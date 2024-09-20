Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что новый этап войны, вероятно, означает масштабную сухопутную операцию в Ливане. Хотя градус напряжения существенно вырос, но окончательного решения о начале операции до сих пор нет.

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Чего ожидать от Израиля и Ливана

Теоретически операция может начаться в ближайшее время. Мы уже видим существенное изменение риторики со стороны израильского руководства. Премьер страны Беньямин Нетаньяху еще раньше заявил, что планирует вернуть жителей северных районов домой. Ведь более 60 тысяч человек покинули свои дома из-за постоянных обстрелов.

Уже есть решение о том, что возвращение и безопасное пребывание людей на севере – одна из целей войны. К тому же к боям в Секторе Газа сейчас привлечено меньше сухопутных войск, ведь основные наступательные задачи выполнены.

Это позволяет Израилю привлечь максимум сухопутных сил на север границы. Туда перебрасывают войска, есть разные наработанные планы. Теперь все зависит от политического решения. Если оно будет, то начнется сухопутная операция,

– подчеркнул Давид Шарп.

Война с "Хезболлой" будет очень изнурительной. Эта военизированная структура превосходит большинство государств по своим огневым и ракетным возможностям и является сильнее, чем большинство армий мира. Поэтому очевидно, что в Израиле будет немало потерь. Это одна из причин, почему властям так трудно принять решение.

Также есть другие причины, в частности давление США. В Америке исповедуют идею "спокойствие здесь и сейчас, а потом посмотрим". И неважно, что потом будет только хуже. Несмотря на это, Израиль вышел на новый этап,

– заметил Давид Шарп.

Более того, последнее время в Ливане произошел ряд непонятных событий. Например, 16 сентября у боевиков "Хезболлы" взорвались сотни пейджеров. Почти 3 тысячи человек получили травмы, 9 погибло. На следующий день была новая волна взрывов – Израиль мог взорвать рации боевиков.