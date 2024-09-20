Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що новий етап війни, ймовірно, означає масштабну сухопутну операцію в Лівані. Хоча градус напруги суттєво зріс, але остаточного рішення про початок операції досі немає.

До теми Ізраїль заявив про ураження близько 100 ракетних установок "Хезболли": що відбувається

Чого очікувати від Ізраїлю та Лівану

Теоретично операція може початися найближчим часом. Ми вже бачимо суттєву зміну риторики з боку ізраїльського керівництва. Прем'єр країни Беньямін Нетаньягу ще раніше заявив, що планує повернутися жителів північних районів додому. Адже понад 60 тисяч людей покинули свої домівки через постійні обстріли.

Уже є рішення про те, що повернення та безпечне перебування людей на півночі – одна з цілей війни. До того ж до боїв у Секторі Гази зараз залучено менше сухопутних військ, адже основні наступальні завдання виконані.

Це дозволяє Ізраїлю залучити максимум сухопутних сил на північ кордону. Туди перекидають війська, є різні напрацьовані плани. Тепер все залежить від політичного рішення. Якщо воно буде, то почнеться сухопутна операція,

– підкреслив Давид Шарп.

Війна з "Хезболлою" буде дуже виснажливою. Ця воєнізована структура переважає більшість держав за своїми вогневими та ракетними можливостями та є сильнішою, ніж більшість армій світу. Тому очевидно, що в Ізраїлі буде немало втрат. Це одна з причин, чому владі так важко ухвалити рішення.

Також є інші причини, зокрема тиск США. В Америці сповідують ідею "спокій тут і зараз, а потім подивимось". І неважливо, що потім буде тільки гірше. Попри це, Ізраїль вийшов на новий етап,

– зауважив Давид Шарп.

Щобільше, останнім часом в Лівані відбулася низка незрозумілих подій. Наприклад, 16 вересня у бойовиків "Хезболли" вибухнули сотні пейджерів. Майже 3 тисячі людей зазнали травм, 9 загинуло. Наступного дня була нова хвиля вибухів – Ізраїль міг підірвати рації бойовиків.