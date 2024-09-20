Окрім цього, ударами були знищені й інші військові об'єкти "Хезболли" на півдні Лівану. Згодом у ЦАХАЛ повідомили про ще один успішний обстріл об'єктів терористів.

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Що знищив ЦАХАЛ з об'єктів "Хезболли"

Під керівництвом розвідки ЦАХАЛ завдав ударів приблизно по 30 пускових установках "Хезболли" та об'єктах інфраструктури терористів, що містили приблизно 150 пускових стволів. Усі вони були готові до запуску снарядів у бік території Ізраїлю.

Крім того, Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по інфраструктурі терористів "Хезболли" та об'єкту зберігання зброї в кількох районах на півдні Лівану. Також артилерія ЦАХАЛ завдала удару по району Накура,

– повідомили ізраїльські військові.

ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах "Хезболли" у Лівані / Відео Армії оборони Ізраїлю

Згодом у ЦАХАЛ повідомили, що за останні дві години під керівництвом розвідки ізраїльські військові завдали ударів по сотнях стволів ракетних установок, які терористи були готові використати для стрілянини по території Ізраїлю.

"З сьогоднішнього полудня ЦАХАЛ завдали ударів приблизно по 100 пускових установках і додаткових об’єктах терористичної інфраструктури, що складається з приблизно 1 000 стволів, які "Хезболла" була готова використовувати в найближчому майбутньому для обстрілу території Ізраїлю", – пояснили в Армії оборони Ізраїлю.

Ізраїльтяни знищили пускові установки "Хезболли" / Відео Армії оборони Ізраїлю

Своєю чергою у "Хезболлі" заявили, що їхня група здійснила щонайменше 17 атак на північ Ізраїлю 19 вересня. Терористи казали, що завдавали ударів по ізраїльських військових цілях за допомогою безпілотників і ракет. Щонайменше шість з цих атак були здійснені після 19:30 за київським часом.