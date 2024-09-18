Детонації пристроїв зафіксували на півдні Лівану та в південних передмістях Бейрута.

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Вибухнули пейджери

ЗМІ повідомляють, що вибухнули портативні радіостанції, які "Хезболла" закупила 5 місяців тому, приблизно в той же час, коли були закуплені й пейджери, що вибухнули напередодні.

ЗМІ пишуть про десятки поранених, а також 3 загиблих.

Що цьому передувало

Лише вчора, 17 вересня, в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Через це загинули 9 людей, майже 3 тисячі постраждали.

Видання Reuters із посиланням на джерела повідомляло, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 тисяч пейджерів, імпортованих ліванською групою "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.