У йеменских хуситов внезапно появилась на вооружении новая, современная и очень опасная и якобы гиперзвуковая ракета, что стала большой проблемой для мощной израильской ПВО. Что известно о новой ракете, при чем здесь Иран, и не использует ли ее Россия против Украины – читайте в материале 24 Канала.

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Как и чем хуситы пробили высший эшелон ПВО Израиля

Утром 15 сентября 2024 года йеменские хуситы совершили очередную попытку ракетного обстрела Израиля. На этот раз они применили гиперзвуковую ракету и были близки к успеху. ЦАХАЛ смог перехватить ее лишь частично.

Пуск ракеты с северо-запада Йемена был замечен почти сразу в 06:21.

Для ее перехвата была активирована система Arrow 3 (является высшим эшелоном противоракетной обороны Израиля) , специализацией которой является перехват баллистических ракет средней и большой дальности.

, специализацией которой является перехват баллистических ракет средней и большой дальности. Было запущено несколько перехватчиков, но только одному из них удалось поразить, но не ликвидировать угрозу.

Как работает израильская система Arrow: смотрите видео

Официально в Израиле сообщили, что ракета хуситов развалилась в воздухе, однако ее обломки, включая боевую часть, упали на территории Израиля. При этом по ним дополнительно отрабатывал "Железный купол" (ближний радиус ПВО).

Место падения – 20 – 25 километров от Тель-Авива, в районе городков Модин и Кфар-Даниэль, в основном в лесу.



То есть перехват ракеты произошел уже в непосредственной близости к самому Израилю, хотя Arrow-3 должен осуществлять перехват на значительных расстояниях, а не фактически над собой.



Где ориентировочно упали обломки ракет и ориентировочное направление удара

Хуситы, хотя и никого не убили (были ранены 9 человек), но объявили стрельбы триумфом, а также заявили, что это было их новое оружие – гиперзвуковая ракета.

В воздушных силах ЦАХАЛ были менее помпезны и заявили, что хотя цель и была сложной, но она не была ни гиперзвуковой, ни маневренной.

Напомним, что для настоящей гиперзвуковой ракеты недостаточно достигать гиперзвуковой скорости на определенном участке траектории, она также должна маневрировать.

Таким образом, имеем два заявления, которые друг другу противоречат. Поскольку хуситы пообещали продолжать, у обеих сторон обязательно будет возможность доказать, кто же прав. И спор этот ничего хорошего не предвещает Израилю, ведь даже если новая "вундерваффе" – это не гиперзвуковая ракета, ее перехват будет очень дорого стоить (во всех смыслах). А если повстанцы смогут масштабировать свои обстрелы?

Что известно о ракетах Ghadr: характеристики

Мы не знаем почти ничего. Так как Иран, а тем более хуситы – очень закрыты, и получить хоть какие-то достоверные данные о ракетной программе, а иногда даже названия снарядов – это большой успех.

Известно, что йеменские повстанцы имеют баллистические ракеты и уже использовали их для обстрелов южного Израиля. Речь идет о ракетах семейства Ghadr.

Есть несколько разновидностей Ghadr, которые различаются дальностью и весом боевой части. Самой мощной является Ghadr-110.



Именно ее хуситы запускали по Израилю 6 ноября 2023 года, и тогда ЦАХАЛ перехватил ее с помощью Arrow-3 за пределами атмосферы Земли.

Впоследствии такой же "трюк" Израиль повторил весной 2024 года во время иранской атаки-мести за ликвидацию иранских военных топов на территории дипломатической миссии этого государства-террориста в Дамаске. Тогда видео уничтожения цели фактически в космосе стало хитом соцсетей.

Ghadr-110 – известные характеристики

производитель – Иран,

тип – баллистическая ракета средней дальности,

радиус действия – 1 800 – 2 000 километров,

вес боевой части – 650 – 1 000 килограммов.



Ракета Ghadr / Вероятные характеристики WP

Ghadr-110 и другие ракеты не представляли проблемы для ПВО/ПРО еврейского государства. Напомним, эта страна имеет эшелонированную систему противоракетной обороны и обучена работать по баллистике. Но теперь хуситы намекают, что запускали что-то другое, а не Ghadr.

Что за ракету могли запустить хуситы по Израилю

Defence Express предполагает, что это может быть абсолютная новинка – ракета Fattah. Известно, что ее первые испытания состоялись летом 2023 года.

Это углубленная модернизация ракеты Fateh-110, которой добавили возможность маневрирования. Дальность полета ракеты – якобы 1 400 километров, чего достаточно для выстрела из Йемена по Израилю, но только по южной его части, тогда как для обстрела условного Тель-Авива нужна значительно большая дальность.

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Этим требованиям может соответствовать Fattah-2. Эта ракета тоже окутана тайнами. Ее называют гиперзвуковой и намекают на родство с российской разработкой "Циркон", или ракетой BrahMos-2 (совместная разработка России и Индии).



"Циркон", BrahMos-2 и Fattah-2 / Коллаж Defence Express

Fattah-2 – известные характеристики

производитель – Иран,

на что похоже – "Циркон" и BrahMos-2,

тип – двухступенчатая гиперзвуковая ракета,

скорость – до 10 Махов,

дальность – более 1 400 километров.

Как предположительно работает Fattah: смотрите видео

Кроме того, эксперты Defence Express предполагают, что у хуситов появилась новая модификация Ghadr, к которой добавили гиперзвуковой блок.

Откуда у йеменских повстанцев такие технологии и могут ли они оказаться в руках России

Секрета здесь нет никакого. Это Иран. А вот откуда они у Ирана? Это вопрос открытый, однако есть основания считать, что уши торчат из России.

Сейчас Москву уже прямо обвиняют в том, что она заплатила Тегерану за "Шахеды" и другое оружие не только деньгами, но и технологиями. Это могли быть разработки в сфере гиперзвука или "не мирного" атома. Потому что очень странно как-то получается, что в 2023 году у Ирана происходит технологический прорыв с баллистическими ракетами, а вместе с ним – страна быстро начинает обогащать уран и доводить показатели до опасных процентов. И все это в условиях санкций.

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Ракетный арсенал Ирана / инфографика CSIS

Тегеран много лет выстраивал сеть своих прокси на Ближнем Востоке и достиг в этом значительных успехов. Сейчас иранская "ось сопротивления" – не просто картель повстанцев / террористов, а весомый фактор нестабильности для всего региона.



Одной из жемчужин иранской экспортной системы государственного терроризма являются сепаратисты из Йемена, известные как хуситы.

Сейчас они оказались в суперпозиции, которая заключается в том, что ликвидировать это гнездо проблематично, зато самим хуситам наносить значительный ущерб не только отдельным государствам, но и мировой экономике не составляет никаких сложностей, ведь они имеют время и вдохновение, а еще бесчисленный человеческий ресурс и практически безлимитные поставки оружия от Ирана.

Тегеран при этом убивает сразу двух зайцев – одновременно обильно сеет нестабильность и тестирует новое оружие в боевых условиях против одной из лучших и самых плотных противоракетных оборон в мире. И то здесь, то там добивается хороших результатов.

Украины это также, к сожалению, касается. С 2022 года мы знаем, что то, что имеет Иран, рано или поздно рискует оказаться в России. Так было с "Шахедами" и "Мохаджерами", а теперь и с иранской баллистикой.

Потому что кроме "оси сопротивления", существует и значительно большая "ось зла 2.0", куда, кроме Ирана, входят еще и КНДР и Россия.

Таким образом, не имеем право игнорировать иранские "новинки", потому что сегодня они у хуситов, а завтра – уже у россиян, ведь есть все основания полагать, что своим технологическим успехам Иран обязан России.

Поэтому никто не удивится, если в какой-то момент выяснится, что "полетные задания" для йеменских террористов для их ударов по Израилю готовились не в Тегеране, а в Москве. Именно на такую возможность намекало российское руководство летом 2024 года.