Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что американцы и саудовцы предостерегли Россию от подобных действий.

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Отмечают, что США, которые участвовали в переговорах по предотвращению поставок оружия России поддерживаемым Ираном повстанцам, отдельно попросили саудовцев помочь убедить Москву не продолжать эти усилия.

Высокопоставленный американский чиновник сказал, что США рассматривают любую попытку третьей стороны поддержать поставки оружия хуситам "как такую, противоречащую целям, которые они преследуют", когда речь идет о достижении мира в Йемене между хуситами и саудовцами и содействии стабилизации региона.

"Участие хуситов в таких оружейных соглашениях "продемонстрировало бы нам отсутствие приверженности" хуситов к мирным переговорам", – сказал чиновник.

При этом официально об американо-саудовских переговорах и предстоящей передаче оружия не сообщалось. Посольство Саудовской Аравии в США отказалось от комментариев, а в Кремле не ответили на запрос.

Важно. США признали хуситов глобальной террористической организацией, после нескольких месяцев ракетных и беспилотных атак хуситов на коммерческие суда в Красном море. Однако, несмотря на санкции и военные атаки США на инфраструктуру вооружений Хути, повстанцы продолжают нападать на коммерческие суда на этом важном водном пути.

Почему Россия планировала поставлять оружие Йемену

Россияне планировали вооружение и консультирование хуситов как способ отомстить администрации Байдена за ее решение позволить Украине нанести удар по российской территории, используя западное оружие.

И несмотря на то, что передача оружия была сорвана, Россия все же развернула военный контингент в Йемене для предоставления консультаций хуситам.