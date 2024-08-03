Джерела, знайомі з ситуацією, повідомили, що американці та саудівці застерегли Росію від подібних дій.
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Зазначають, що США, які брали участь у перемовинах із запобігання постачанню зброї Росії підтримуваним Іраном повстанцям, окремо попросили саудівців допомогти переконати Москву не продовжувати ці зусилля.
Високопоставлений американський чиновник сказав, що США розглядають будь-яку спробу третьої сторони підтримати постачання зброї хуситам "як таку, що суперечить цілям, які вони переслідують", коли йдеться про досягнення миру в Ємені між хуситами і саудівцями та сприяння стабілізації регіону.
"Участь хуситів у таких збройових угодах "продемонструвала б нам відсутність прихильності" хуситів до мирних переговорів", – сказав чиновник.
При цьому офіційно про американо-саудівські переговори і майбутню передачу зброї не повідомлялося. Посольство Саудівської Аравії в США відмовилося від коментарів, а в Кремлі не відповіли на запит.
Чому Росія планувала постачати зброю Ємену
Росіяни планували озброєння і консультування хуситів як спосіб помститися адміністрації Байдена за її рішення дозволити Україні завдати удару по російській території, використовуючи західну зброю.
І попри те, що передачу зброї було зірвано, Росія все ж розгорнула військовий контингент в Ємені для надання консультацій хуситам.