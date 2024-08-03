Джерела, знайомі з ситуацією, повідомили, що американці та саудівці застерегли Росію від подібних дій.

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Зазначають, що США, які брали участь у перемовинах із запобігання постачанню зброї Росії підтримуваним Іраном повстанцям, окремо попросили саудівців допомогти переконати Москву не продовжувати ці зусилля.

Високопоставлений американський чиновник сказав, що США розглядають будь-яку спробу третьої сторони підтримати постачання зброї хуситам "як таку, що суперечить цілям, які вони переслідують", коли йдеться про досягнення миру в Ємені між хуситами і саудівцями та сприяння стабілізації регіону.

"Участь хуситів у таких збройових угодах "продемонструвала б нам відсутність прихильності" хуситів до мирних переговорів", – сказав чиновник.

При цьому офіційно про американо-саудівські переговори і майбутню передачу зброї не повідомлялося. Посольство Саудівської Аравії в США відмовилося від коментарів, а в Кремлі не відповіли на запит.

Важливо. США визнали хуситів глобальною терористичною організацією, після кількох місяців ракетних і безпілотних атак хуситів на комерційні судна в Червоному мор. Однак, попри санкції і військові атаки США на інфраструктуру озброєнь Хуті, повстанці продовжують нападати на комерційні судна на цьому важливому водному шляху.

Чому Росія планувала постачати зброю Ємену

Росіяни планували озброєння і консультування хуситів як спосіб помститися адміністрації Байдена за її рішення дозволити Україні завдати удару по російській території, використовуючи західну зброю.

І попри те, що передачу зброї було зірвано, Росія все ж розгорнула військовий контингент в Ємені для надання консультацій хуситам.