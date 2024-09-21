Военный эксперт из Израиля Давид Гендельман рассказал 24 Каналу, что официально власти Израиля не берут на себя ответственность за это событие. Он добавил, что работа над операцией с пейджерами, вероятно, началась давно, ведь воплощение такого замысла требует много усилий и времени.

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Операция в Ливане

Давид Гендельман отметил, что те спецслужбы, которые выполняли операцию в Ливане, справились блестяще.

Однако есть вопрос, как это укладывается в общую стратегию? В идеале, такие вещи с массовым подрывом, дестабилизацией всей системы координации боевого управления ("Хезболлы" – 24 Канал) лучше проводить в начале большой войны,

– высказался военный эксперт.

Он объяснил, что такой метод мог помочь создать эффект неожиданности. Это может способствовать будущим успешным боевым действиям.

Гендельман отметил, что только через некоторое время можно будет понять, как операция с подрывом пейджеров повлияла на общую тактику.

Если в будущем не произойдет большой войны, то будет понятно, что эффект гораздо меньше, чем мог бы быть. Пока неизвестно чем завершится эскалация, которая продолжается сейчас,

– сказал он.

Стоит отметить, что израильская армия вечером 20 сентября нанесла удар по южному пригороду Бейрута, ликвидировав одного из командиров "Хезболлы" Ибрагима Акила. Он был главным военным лидером и планировал операции против Израиля. Члены "Хезболлы" после этого запустили по меньшей мере 120 ракет по северу Израиля.