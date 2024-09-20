Об этом написали журналисты Reuters со ссылкой на два источника безопасности в Ливане. В то же время ЦАХАЛ также заявлял и об обстрелах со стороны "Хезболлы".

К теме Как Израиль шокировал "Хезболлу" и решится ли Нетаньяху на полномасштабную войну в Ливане

Что известно об ударе по пригороду Бейрута

Собеседники из Ливана сообщили журналистам, что целью атаки по Бейруту был командующий операциями "Хезболлы" Ибрагим Акил, который служил в высшем военном органе группировки. Террорист был убит вместе с членами элитного подразделения "Радван" из "Хезболлы".

Израильские военные заявили, что нанесли "целенаправленный удар" по Бейруту, не сообщая дополнительных подробностей.

Однако в конце концов в ЦАХАЛ подтвердили, что Ибрагим Акил был действительно убит во время авиаудара по столице Ливана.

Акил и ликвидированные командиры были одними из архитекторов "плана оккупации Галилеи", согласно которому "Хезболла" планировала совершить набег на территорию Израиля, оккупировать общины Галилеи, убивать невинных, подобно тому, что делал ХАМАС во время смертельной резни 7 октября,

– говорится в заявлении Армии обороны Израиля.



Ибрагим Акил из "Хезболлы" мог погибнуть после удара ЦАХАЛ по Бейруту / Фото Госдепа США

Интересно! Акила также разыскивали Соединенные Штаты за его роль во взрыве в 1983 году казарм морской пехоты США в Бейруте, а также за руководство захватом американских и немецких заложников в Ливане в 1980-х годах. США назначили награду за террориста в размере 7 миллионов долларов.

Тем временем журналисты AP, со ссылкой на ливанских чиновников здравоохранения, отмечали, что в результате израильского удара по пригороду Бейрута погибли по меньшей мере девять человек, а ранения получили – почти 60. В издании отметили, что это наиболее смертоносное нападение израильских сил на столицу Ливана со времен войны 2006 года между Израилем и боевиками "Хезболлы".

Израильский удар пришелся на разветвленный район Дахия в Бейруте в час пик, когда люди шли с работы, а дети шли домой из школы.

Тем временем "Хезболла" обстреляла север Израиля

Израильские военные сообщили, что после удара по Бейруту на севере Израиля зазвучали предупредительные сирены. Израильские СМИ сообщили о мощном ракетном обстреле на севере Израиля.

В ЦАХАЛ заявили, что по районам Голанских высот, Цфата и Верхней Галилеи было всего запущено 120 ракет, некоторые из них были перехвачены. Пожарные бригады работали над тушением пожара, вызванного обломками, которые упали на землю в нескольких районах. Военные не сообщают, поразили ли какие-то ракеты цели и вызвали ли жертвы.

Еще 20 ракет было выпущено по районам Мерон и Нетуа, большинство из них упали на открытых территориях, сообщили в Армии обороны Израиля, добавив, что пострадавших нет.

"Хезболла" заявила, что выпустила ракеты "Катюша" по, как там назвали, главному штабу разведки на севере Израиля, "который отвечает за убийства". Террористы отметили, что все эти ракеты были местью за израильские удары по деревням и домам на юге Ливана.