Про це написали журналісти Reuters з посиланням на два джерела безпеки в Лівані. Водночас ЦАХАЛ також заявляв і про обстріли з боку "Хезболли".

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Що відомо про удар по передмістю Бейрута

Співрозмовники з Лівану повідомили журналістам, що ціллю атаки по Бейруту був командувач операціями "Хезболли" Ібрагім Акіл, який служив у вищому військовому органі угруповання, повідомили. Терорист був убитий разом із членами елітного підрозділу "Радван" з "Хезболли".

Ізраїльські військові заявили, що завдали "цілеспрямованого удару" по Бейруту, не повідомляючи додаткових подробиць.

Однак зрештою в ЦАХАЛ підтвердили, що Ібрагіма Акіла було дійсно вбито під час авіаудару по столиці Лівану.

Акіл і командири, яких було ліквідовано, були одними з архітекторів "плану окупації Галілеї", згідно з яким "Хезболла" планувала здійснити набіг на територію Ізраїлю, окупувати громади Галілеї, вбивати невинних, подібно до того, що робив ХАМАС під час смертельної різанини 7 жовтня,

– йдеться в заяві Армії оборони Ізраїлю.



Ібрагім Акіл з "Хезболли" міг загинути після удару ЦАХАЛ по Бейруту / Фото Держдепу США

Цікаво! Акіла також розшукували Сполучені Штати за його роль у вибуху в 1983 році казарм морської піхоти США в Бейруті, а також за керівництво захопленням американських і німецьких заручників у Лівані у 1980-х роках. США призначили нагороду за терориста в розмірі 7 мільйонів доларів.

Тим часом журналісти AP, з посиланням на ліванських чиновників охорони здоров'я, зазначали, що внаслідок ізраїльського удару по передмістю Бейрута загинули щонайменше дев’ять осіб, а поранень зазнали – майже 60. У виданні наголосили, що це найбільш смертоносний напад ізраїльських сил на столицю Лівану з часів війни 2006 року між Ізраїлем і бойовиками "Хезболли".

Ізраїльський удар прийшовся на розгалужений район Дахія в Бейруті в годину пік, коли люди йшли з роботи, а діти йшли додому зі школи.

Тим часом "Хезболла" обстріляла північ Ізраїлю

Ізраїльські військові повідомили, що після удару по Бейруту на півночі Ізраїлю залунали попереджувальні сирени. Ізраїльські ЗМІ повідомили про потужний ракетний обстріл на півночі Ізраїлю.

У ЦАХАЛ заявили, що по районах Голанських висот, Цфату та Верхньої Галілеї було всього запущено 120 ракет, деякі з них були перехоплені. Пожежні бригади працювали над гасінням пожежі, спричиненої уламками, які впали на землю в кількох районах. Військові не повідомляють, чи вразили якісь ракети цілі та чи спричинили жертви.

Ще 20 ракет було випущено по районах Мерон і Нетуа, більшість з них впали на відкритих територіях, повідомили в Армії оборони Ізраїлю, додавши, що постраждалих немає.

"Хезболла" заявила, що випустила ракети "Катюша" по, як там назвали, головному штабу розвідки на півночі Ізраїлю, "який відповідає за вбивства". Терористи зазначили, що всі ці ракети були помстою за ізраїльські удари по селах і будинках на півдні Лівану.