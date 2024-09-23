Об этом сообщил начальник Генштаба, пишет телеграм-канал Армии обороны Израиля. Генерал-лейтенант Эрзи Халеви рассказал детали.
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ЦАХАЛ начал наступательную операцию
Начальник Генштаба ЦАХАЛа заявил, что утром понедельника ЦАХАЛ начал активную наступательную операцию.
Мы наносим удары по боевой инфраструктуре, которую "Хезболла" строила в течение последних 20 лет,
– подчеркнул генерал-лейтенант Герци Халеви.
Добавил, что это очень важно. Также начальник Генштаба отметил, что ЦАХАЛ наносит удары по целям и готовимся к следующим этапам, о которых он расскажет уже скоро.
"В конце концов, все сосредоточено на создании условий для возвращения жителей севера в свои дома", – подытожил генерал-лейтенант.
В результате ударов по Ливану погибло более 180 человек, – СМИ
- По меньшей мере 182 человека погибли и 727 получили ранения в результате израильских ударов по объектам "Хезболлы" в Южном Ливане 23 сентября. Среди них есть женщины, дети и медики.
- Об этом пишет Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана.
- СМИ отметили, что перед ударами Израиль предупредил ливанцев о необходимости эвакуироваться из районов, где "Хезболла" хранит оружие.
- Министр обороны Израиля Йоава Галанта заявил: "Удары будут продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем нашей цели – безопасного возвращения жителей севера (Израиля) в свои дома".