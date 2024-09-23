Про це повідомив начальник Генштабу, пише телеграм-канал Армії оборони Ізраїлю. Генерал-лейтенант Ерзі Халеві розповів деталі.
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ЦАХАЛ почав наступальну операцію
Начальник Генштабу ЦАХАЛу заявив, що вранці понеділка ЦАХАЛ розпочав активну наступальну операцію.
Ми завдаємо ударів по бойовій інфраструктурі, яку "Хезболла" будувала протягом останніх 20 років,
– наголосив генерал-лейтенант Герці Халеві.
Додав, що це дуже важливо. Також начальник Генштабу зазначив, що ЦАХАЛ завдає ударів по цілях і готуємося до наступних етапів, про які він розповість уже незабаром.
"Зрештою, все зосереджено на створенні умов для повернення мешканців півночі до своїх домівок", – підсумував генерал-лейтенант.
Внаслідок ударів по Лівану загинуло понад 180 людей, – ЗМІ
- Щонайменше 182 людини загинули й 727 зазнали поранення в результаті ізраїльських ударів по об'єктах "Хезболли" у Південному Лівані 23 вересня. Серед них є жінки, діти та медики.
- Про це пише Reuters з посиланням на міністерство охорони здоров'я Лівану.
- ЗМІ зауважили, що перед ударами Ізраїль попередив ліванців про необхідність евакуюватися з районів, де "Хезболла" зберігає зброю.
- Міністр оборони Ізраїлю Йоава Галанта заявив: "Удари триватимуть доти, доки ми не досягнемо нашої мети – безпечного повернення мешканців півночі (Ізраїлю) до своїх домівок".