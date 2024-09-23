Про це повідомив начальник Генштабу, пише телеграм-канал Армії оборони Ізраїлю. Генерал-лейтенант Ерзі Халеві розповів деталі.

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ЦАХАЛ почав наступальну операцію

Начальник Генштабу ЦАХАЛу заявив, що вранці понеділка ЦАХАЛ розпочав активну наступальну операцію.

Ми завдаємо ударів по бойовій інфраструктурі, яку "Хезболла" будувала протягом останніх 20 років,

– наголосив генерал-лейтенант Герці Халеві.

Додав, що це дуже важливо. Також начальник Генштабу зазначив, що ЦАХАЛ завдає ударів по цілях і готуємося до наступних етапів, про які він розповість уже незабаром.

"Зрештою, все зосереджено на створенні умов для повернення мешканців півночі до своїх домівок", – підсумував генерал-лейтенант.

Внаслідок ударів по Лівану загинуло понад 180 людей, – ЗМІ