Після того, як увечері 1 жовтня Іран здійснив масовану атаку на Ізраїль, використавши понад 180 балістичних ракет, прем'єр Нетаньягу пообіцяв "помститися". Готуючи відплату Тегерану, Тель-Авів водночас сам готується до можливих нападів на тлі наближення річниці нищівної атаки ХАМАС.

Дивіться також Трамп вважає, що Ізраїль повинен завдати удару по іранських ядерних об'єктах

Ізраїль планує атаку на Іран

ЦАХАЛ готують відповідь на безпрецедентну та незаконну атаку Ірану на ізраїльських цивільних та Ізраїль,

– сказав журналістам військовий чиновник на умовах анонімності.

До слова, президент США Джо Байден застеріг від ударів по нафтових об’єктах Ірану.

"Якби я був на їхньому місці, я б думав про інші альтернативи", – сказав Байден під час рідкої появи на щоденному прес-брифінгу в Білому домі. Крім того, адміністрація американського президента висловилася проти ударів по ядерних об'єктах Ірану. Слід зауважити, що у Тель-Авіві таку можливість активно розглядають.

Відомо, що 7 жовтня, президент Ізраїлю Ісаак Герцог проведе меморіальну службу в Сдероті, одному з міст, яке найбільше постраждало під час нападу бойовиків ХАМАС, на тлі побоювань, що річниця може спричинити нові напади на громадян Ізраїлю.

Нагадаємо, що 30 вересня Ізраїль оголосив про початок обмеженої наземної операції у Лівані. Метою цієї операції – дозволити десяткам тисяч ізраїльтянам повернутися додому після того, як бомбардування Хезболлою, які почалися 8 жовтня 2023 року, змусили їх евакуюватися з півночі країни.