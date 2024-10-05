После того, как вечером 1 октября Иран совершил массированную атаку на Израиль, использовав более 180 баллистических ракет, премьер Нетаньяху пообещал "отомстить". Готовя возмездие Тегерану, Тель-Авив одновременно сам готовится к возможным нападениям на фоне приближения годовщины сокрушительной атаки ХАМАС.

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Израиль планирует атаку на Иран

ЦАХАЛ готовят ответ на беспрецедентную и незаконную атаку Ирана на израильских гражданских и Израиль,

– сказал журналистам военный чиновник на условиях анонимности.

К слову, президент США Джо Байден предостерег от ударов по нефтяным объектам Ирана.

"Если бы я был на их месте, я бы думал о других альтернативах", – сказал Байден во время редкого появления на ежедневном пресс-брифинге в Белом доме. Кроме того, администрация американского президента высказалась против ударов по ядерным объектам Ирана. Следует заметить, что в Тель-Авиве таку возможность активно рассматривают.

Известно, что 7 октября, президент Израиля Исаак Герцог проведет мемориальную службу в Сдероте, одном из городов, который больше всего пострадал во время нападения боевиков ХАМАС, на фоне опасений, что годовщина может повлечь новые нападения на граждан Израиля.

Напомним, что 30 сентября Израиль объявил о начале ограниченной наземной операции в Ливане. Целью этой операции – позволить десяткам тысяч израильтянам вернуться домой после того, как бомбардировки Хезболлой, которые начались 8 октября 2023 года, заставили их эвакуироваться с севера страны.