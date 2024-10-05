Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик из Израиля Давид Шарп, отметив, что ХАМАС находится в сложном положении. Израиль будет продолжать свои действия на "маленьком огне" и пытаться, чтобы ХАМАС не увеличивал свои силы.

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Как происходит ликвидация лидеров ХАМАС

Шарп объяснил, что Израиль не должен завершать войну, зато имеет задачу не дать возможности ХАМАС "поднять голову". Где собирается террористическая группировка – там их и надо уничтожать, чтобы они не атаковали Израиль или не увеличивали свои силы.

По ликвидации главы ХАМАС, то он и еще несколько высокопоставленных лиц были ликвидированы еще три месяца назад. ХАМАС просто этого не объявлял.

Рахви Муштаха – правая рука командира ХАМАС Яхьи Синуара. Однако в целом он является административным политиком, ответственный за теракты, сидел в тюрьме вместе с Синуаром и является его правой рукой не в войне, а в вопросах политики.

Это фигура номер два после Синуара в политическом крыле. Фигура номер один по войне – Мохаммед Дейф, его ликвидировали давно,

– отметил военный аналитик.

По словам Шарпа, сейчас Израиль перенес акцент на Север, поэтому в Газе действует минимальное количество сухопутных войск. Основные боевые формирования ХАМАС, кроме одного или двух батальонов, разгромлены, однако не уничтожены. Израиль контролирует два участка территорий в Секторе Газа.

Один есть в районе границы с Египтом, который отрезал ХАМАС от поставок контрабанды и перемещения людей из этой страны. Кроме того, Израиль контролирует территорию, разделяя центральную и северную части Газы и наносит удары по скоплению боевиков.

Это все происходит параллельно с действиями против "Хезболлы". Израиль контролирует и периметр Газы, для этого привлек три дивизионные штабы. Такие действия медленного подавления на "маленьком огне" продолжаются,

– отметил военный аналитик.

Израиль достиг военной цели – теперь ХАМАС фактически не может обстреливать страну ракетами. Атаки происходят максимум раз в неделю на маленькие дистанции.

ХАМАС практически не производит вооружение, а контрабанды нет. На постоянной основе Израиль уничтожает их боевиков.

"Несмотря на это, Синуар, в отличие от всей верхушки ХАМАС, жив. Более того, ХАМАС имеет в руках более сотни израильских пленных, что для Израиля является живой раной. Договориться же нереально, ведь ХАМАС требует гарантии прекращения огня", – добавил Шарп.

Заметьте! В ночь на 30 сентября ЦАХАЛ ликвидировал командующего ХАМАС в Ливане Фатеха Шерифа во время авиаудара. Кроме того, ликвидировал лидера военного крыла ХАМАС Саида Аталлаха Али в Ливане, вместе с которым погибли его жена и две дочери.

К слову, Джо Байден хочет достичь мира в Секторе Газа. Ранее Шарп также рассказал, что совокупность условий по перемирию, которые предложили США, неприемлемы для Израиля из-за жизненно важных интересов и безопасности страны