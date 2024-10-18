Про це пише BBC із посиланням на слова міністра. Незадовго до цього про це повідомила ЦАХАЛ, зазначаючи, що це могло статися під час операції.

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Ях'ю Сінвара вбили ізраїльські солдати

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац повідомив, що 17 жовтня ізраїльські солдати ліквідували лідера ХАМАС Ях'ю Сінвара. За його словами, це значне військове та моральне досягнення для Ізраїлю та перемога для всього вільного світу.

Ліквідація Сінвара відкриває можливість для негайного звільнення заручників і прокладає шлях до змін, які призведуть до нової реальності в Газі – без ХАМАС і без контролю Ірану,

– заявив він.

За словами ізраїльської поліції, його ідентифікували за допомогою стоматологічного аналізу та аналізу відбитків пальців. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його вбили в Рафаху, що біля кордону з Єгиптом. У мережі також поширюють кадри, ймовірно, останніх хвилин Сінвара.

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Нагадаємо, що Сінвар став головою ХАМАС лише у серпні 2024 року, після ліквідації Ісмаїла Ганії у Тегерані. Ізраїль вважав новообраного лідера одним із головних організаторів нападу бойовиків 7 жовтня.