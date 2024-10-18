Об этом пишет BBC со ссылкой на слова министра. Незадолго до этого об этом об этом сообщила ЦАХАЛ, отмечая, что это могло произойти во время операции.

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Яхью Синвара убили израильские солдаты

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что сегодня, 17 октября израильские солдаты ликвидировали лидера ХАМАС Яхью Синвара. По его словам, это значительное военное и моральное достижение для Израиля и победа для всего свободного мира.

Ликвидация Синвара открывает возможность для немедленного освобождения заложников и прокладывает путь к изменениям, которые приведут к новой реальности в Газе – без ХАМАС и без контроля Ирана,

– заявил он.

По словам израильской полиции, его идентифицировали с помощью стоматологического анализа и анализа отпечатков пальцев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его убили в Рафахе, что у границы с Египтом. В сети также распространяют кадры, вероятно, последних минут Синвара.

Яхья Синвар незадолго до ликвидации: смотрите видео

Напомним, что Синвар стал главой ХАМАС только в августе 2024 года, после ликвидации Исмаила Гании в Тегеране. Израиль считал новоизбранного лидера одним из главных организаторов нападения боевиков 7 октября.